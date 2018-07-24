Эксперт опроверг популярность вина среди россиян

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявил, что потребление вина в России находится на самом низком уровне развития.

В России одно домохозяйство в год покупает порядка 21 литра алкоголя, не считая пива. К таким выводам пришли исследователи GfK. По их данным, больше всего россияне покупают вино —10 литров в год на одно домохозяйство, причем за минувший год потребление этого напитка выросло на 8,8 процентов, а предпочитают его почти две трети российских семей.

В эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что исследование GfK рассматривало потребление алкоголя в благополучном сегменте населения, что не отражает общую картину. По словам эксперта, помимо пива, больше всего россияне потребляют крепкие напитки (слушайте аудио).