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Эксперт опроверг популярность вина среди россиян
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Эксперт опроверг популярность вина среди россиян 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявил, что потребление вина в России находится на самом низком уровне развития.
В России одно домохозяйство в год покупает порядка 21 литра алкоголя, не считая пива. К таким выводам пришли исследователи GfK. По их данным, больше всего россияне покупают вино —10 литров в год на одно домохозяйство, причем за минувший год потребление этого напитка выросло на 8,8 процентов, а предпочитают его почти две трети российских семей.
В эфире НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что исследование GfK рассматривало потребление алкоголя в благополучном сегменте населения, что не отражает общую картину. По словам эксперта, помимо пива, больше всего россияне потребляют крепкие напитки (слушайте аудио).
«Это полная ахинея!» Аналитик рассказал о повышении ставки акциза на алкоголь «Исследование коснулось только ограниченной части рынка, поэтому и получили такие данные. Вот в группе благополучного населения примерно так и есть, но благополучное население в России — это явно меньше половины. В России совсем не так. В России падают объемы продаж вина второй год, причем падают на несколько процентов в год. В целом, вина в России пьют всего-навсего по 3,5 литра на душу населения. В Советский период это было больше 15 литров. В любой западноевропейской цивилизованной стране потребление вина больше 30 литров на душу населения. Вот и судите, как у нас обстоит. То есть в цивилизованных европейских странах потребление вина в 9-10 раз больше чем у нас. В России в год выпивается крепких напитков, если отбросить суррогаты всякие, не меньше 9 литров, пива выпивается вместе с пивными напитками около 60 литров. Поэтому вино как раз находится на низшей стадии развития в плане потребления. Меньше вина потребляют только игристые вина. Игристых вин у нас потребляют меньше литра на душу населения», — рассказал Дробиз. Ранее ученые выяснили, что употребление вина, в частности красного, способствует сохранению психического здоровья. К такому выводу пришли сотрудники Тель-Авивского университета, сообщает argumenti.ru.
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