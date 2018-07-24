Как помочь больному алкоголизмом?

Как много семей страдает от алкоголизма кого-то из домочадцев. Трудно справиться с этим недугом, но не стоит опускать руки. Нужно бороться за избавление близкого человека от этого пристрастия.

Существуют разнообразные методы и средства, помогающие очистить организм и даже вызвать отвращение к алкоголю. Хотя это и трудная задача, но все же выполнимая. Для решения проблемы необходимо осуществление нескольких этапов:

* Отмена приема алкоголя в течение нескольких дней;

* Дезинтоксикация организма;

* Психологическая подготовка к активной антиалкогольной терапии;

* Активное лечение;

* Длительная поддерживающая терапия.

Главным условием победы над алкоголизмом является добровольное и безоговорочное согласие пьющего человека на лечение. Учитываются также и индивидуальные особенности организма: возраст, стадия болезни, сопутствующие заболевания.

Гипертония с высокими показателями давления, перенесенный инфаркт миокарда, инсульт, цирроз печени, печеночная недостаточность — могут стать препятствием для приёма медикаментозных средств. Активное лечение должно проводиться на ранних стадиях алкоголизма в стационаре, либо амбулаторно.

Помимо традиционной терапии очень хорошие результаты лечения алкоголизма дает фитотерапия. Лечение алкоглизма:

Для начала так же необходим отказ от спиртного в течение 3-4 дней до начала лечения. Следующий этап — очищение организма. Рекомендуется использовать полифепан (по 1ст. л. 3 раза в день до еды в течение недели) и гептрал (до 4 таблеток после еды в течение 2-4 недель). Обязательно обильное питье натуральных соков, чая (особенно зеленого), минеральной воды, но ни в коем случае не «колы». В рацион должны быть включены молочные продукты, нежирное мясо, овощи, фрукты, растительные масла, а исключены все жареные продукты, чеснок, острые приправы.

Важны витамины в повышенных дозах. Аскорбиновая кислота — по 0,1-0,5г в сутки, никотиновая кислота — от 0,05до 0,2г., витамин В15 — по 0,05-0,1г 3 раза в день. Принимать 20-40 дней. Необходимы и другие витамины в сочетании с макро-и микроэлементами.

Более быстро избавиться от алкогольной интоксикации и восстановить утраченные силы помогут контрастный душ, баня, аромотерапия (с маслом шалфея, полыни, герани, кедра, гвоздики) или ежедневные ванны с этими маслами, хороши также ванны по Залманову.

Чтобы поддержать общий тонус, можно использовать настои женьшеня, золотого корня, заманихи или других растений с тонизирующим эффектом (ни в коем случае не их спиртовые настойки) — по 1 ст. ложке до еды утром и днем в смеси с медом, апилаком, соком лимона, размельченными орехами и курагой. Лечение травами часто оказывается более эффективным, чем «кодирование» или «торпеды».

Некоторые рецепты: * 5 ст. л. чабреца, 3 ст. л. полыни, 2 ст. л. зверобоя, 1 ст. л. листьев брусники.

* 5 ст. л. мяты, по 3 ст. л. золототысячника и корней валерианы, по 2 ст. л. розмарина и медвежьих ушек.

* 5 ст. л. корней любистока, 4 ст. л. тысячелистника, по 3 ст. л. фиалки и размельченных листьев лавра благородного, 2 ст. л. мелиссы.

* 3 ст. л. бессмертника, по 2 ст. л. ягод можжевельника, ряски и пустырника, 1 ст. л. крушины.

Для приготовления настоя 1 ст. л. сбора заливают 1 стаканом кипятка, настаивают 1 час. Утром выпивается полный стакан, в обед и вечером по половине. И так неделю. Дополнить прием настоя 2 ст. л. меда, разбавленным соком одного лимона.

Попутно принимать трихопол — по 3 таблетки 3 раза в день до еды (курс 20 дней). В дальнейшем для поддерживающей терапии его дозу снижают до 10 дней. Препарат противопоказан страдающим лейкопенией.

В комплекс лечения входит массаж точек головы, расположенных по средней линии. Первая находится на три поперечных пальца выше от начала волос, вторая — на два пальца дальше от первой, и третья точка — на один палец выше от второй. Массировать точки по 10 минут по часовой стрелке с соответствующими словами самовнушения.

Необходимо в комплекс лечения включить полоскание грамицидином (3 капли на стакан воды) 4-5 раз в день в течение недели.

Эффект лечения усилит долгосрочный прием глицина, пирацетама и энцефабола (в рационально допустимых дозах). Если тяга к спиртному неодолима, нужно выпить 5 таблеток трихопола или пожевать порошок из равных частей молотой полыни, тысячелистника и мяты.

Есть и другие рецепты:

* Лечение отваром травы плаун-баранец, собранной в августе—сентябре, проводят следующим образом: через 4 суток после употребления алкоголя вечером, на пустой желудок, больной принимает 100 мл свежеприготовленного отвара травы плауна — баранца. Через 5—15 мин ему дают понюхать, а через 5 мин и выпить 30—50 мл водки или вина. Вскоре возникает рвота, которая может повторяться. Перед каждым очередным приступом больному дают алкоголь в той же дозе. Отвращение к спиртному возникает через 2—3 сеанса лечения, проводимого примерно с интервалом в неделю.

Приготовление отвара: Заварить 1 стаканом кипятка 10 г измельченной травы плауна — баранца (ядовит), кипятить на слабом огне 15 мин, остудить, процедить и добавить кипяченой воды до 200 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНО при заболеваниях щитовидной железы, диабете, гипертонической болезни, бронхиальной астме, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезе легких.

* Если заставить пьющего человека съесть свежий гриб серый навозник и дать после этого выпить немного спиртного, у него начнется сильная рвота. Дальнейшее употребление спиртного будет вызывать у этого человека отвращение к алкоголю. Этими грибами, вареными или жареными, пациента следует накормить несколько раз, давая после каждого раза выпить какой-нибудь алкогольный напиток, и тогда желание выпить у больного скоро пройдет. Процедура и гриб безвредны для организма.

* Смешать 4 части золототысячника и 1 часть полыни обыкновенной. Затем залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. смеси, настоять, укутав, 1 ч и процедить. Пить по 1 ст. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

* Втайне от пьющего залить 20-25 лесных клопов (водятся на кустах малины) 0,5 л водки, настоять в течение недели и давать ему пить по 50 г этой водки. Это средство поможет излечить больного от пристрастия к алкоголю.

* Для того чтобы вызвать отвращение к алкоголю, необходимо собрать корневище с корнями копытеня европейского в период цветения в апреле-мае. Для лечения алкоголизма используют свойство растения вызывать рвоту. Столовую ложку отвара корневища (5 г сухого корневища на 200 мл воды. Передозировка недопустима) смешивают со 100 мл водки и предлагают больному. Срок лечения — несколько дней до появления стойкого отвращения к алкоголю.

* Смешать 20 г листьев копытеня и 40 г зеленой корки плодов грецкого ореха. Залить 1 стаканом вина 1ч. л. смеси, настоять 30 мин и выпить. За месяц лечения oт алкоголизма нужно выпить 4 л такого настоя на вине.

ПРОТИВОПОКАЗАНО при беременности и стенокардии

* Залить 1 стаканом водки 1 ч. л. корня любистока и 2 листа лавра благородного, настоять 14 дней и процедить. Выпив эта настойку, больной почувствует отвращение к алкоголю.

* Пряная трава чабрец — хорошее средство для лечения всех стадий алкоголизма. Действие растения основано на некоторой передозировке основного вещества чабреца — тимола, вызывающего тошноту и рвотную реакцию. С этой целью 15 г травы чабреца залить 2 стаканами кипятка, греть на водяной бане 15 мин, профильтровать и довести кипяченой водой до первоначального объема. Принимать по 50 мл 2 раза в день в сочетании с приемом 10—15 мл водки. Через полчаса появляется рвотная реакция. У многих больных уже с первых дней возникает безразличие или отвращение к спиртному. Лечение проводить ежедневно или через день. Всего необходимо провести 7-10 сеансов. Без сочетания с алкоголем срок лечения от двух недель до месяца. При лечении использовать только свежий отвар.

У больного появятся рвота и несильные боли в желудке, потливость и учащении пульса.

ПРОТИВОПОКАЗАНО при заболеваниях щитовидной железы, диабете, гипертонической болезни, бронхиальной астме, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезе легких.

* При запое полезно давать больному пить отвар корней щавеля курчавого: 1 ст. л. корней на 1 стакан кипятка, кипятить 15 мин на слабом огне в закрытой посуде, настоять, укутав, 2-4 ч и процедить. Пить по 1 ст. л. 5-6 раз в день.

* Снижает желание употреблять алкоголь, помогает больному быстрее прийти в себя и действует успокаивающе на ЦНС пион узколистный. Для лечения используют настой корневищ: залить 400 мл кипятка 1ч. л. высушенных и мелкораздробленных корневищ, поставить на малый огонь и варить 5 мин. После чего отвар процедить, довести кипяченой водой до первоначального объема и пить по полстакана 3 раза в день до еды.

Вообще же все, что способно отвлечь от алкоголя, нужно пытаться использовать в полной мере — прогулки на свежем воздухе, занятия спортом (лыжи, плавание, велосипед, подвижные игры).