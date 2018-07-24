Восемь рецептов летних лимонадов

Летом пить хочется постоянно. Даже для встречи с друзьями выбираешь не еду, а необычные летние напитки. Именно они дают главное наслаждение вкусом, а еда отходит на второй план. Попробуйте устроить безалкогольную лимонадную вечеринку и приготовить напитки от шеф-барменов московских ресторанов.

Для некоторых лимонадов нужны насыщенные ароматные сиропы, которые можно купить в крупном супермаркете или заказать по интернету. А для большинства вообще ничего особенного не нужно — все есть на дачной грядке или на прилавке ближайшего магазина. Убедитесь сами!

Классический лимонад «по-сочински»

Фото: предоставлено рестораном «Magellan»

Самый простой лимонад, который вы можете приготовить почти мгновенно — по-сочински, с мандарином. Это совет от шеф-бармена ресторана Magellan Андрея Свидлова.

Ингредиенты:

Лимон — 1/2 шт (80 гр)

Мандарин — 1шт (100 гр)

Сахарный сироп — 50 мл Содовая — 200 мл Как готовить:

Для того чтобы получить сахарный сироп, нужно взять в равных долях сахар и воду. Нагревая и помешивая, довести сахар до растворения, а сироп до кипения. Затем готовить на медленном огне до легкого загустения.

Лимон разрезать вдоль на 4 дольки, мандарин очистить и поделить на несколько частей по 2-3 дольки в каждой. В бокале для лимонада хорошо размять мадлером лимон и мандарин, добавить сироп и разбавить охлажденной содовой водой. Перемешать и добавить лед.

Огурец плюс базилик

Фото: предоставлено рестораном «Valenok»

Этот лимонад имеет освежающий вкус с травяными нотками. Очень летний напиток, не особенно сладкий, с легкой кислинкой. Этим и тремя следующими рецептами с нами поделился шеф-бармен ресторана Valenok Тамерлан Майрансаев.

Ингредиенты:

Огурец — 150 г Базилик — 10 г Сок лимона — 30 мл Сахарный сироп — 30 мл Содовая — 100 мл Как готовить:

Огурец нарезать и размять мадлером вместе с базиликом. Добавить сок лимона, сахарный сироп и содовую воду. Перемешать, подавать со льдом.

Лимонад «Тархун»

Фото: предоставлено рестораном «Valenok»

Это освежающий напиток, в котором сочетаются вкусы натурального тархуна и лайма. Тамерлан Майрансаев добился в рецептуре насыщенных пряных ноток.

Ингредиенты:

Тархун свежий — 30 г Вода — 200 мл Лайм — 40 г Сироп яблочный — 20 мл Сок лайма — 10 мл Сахарный сироп — 20 мл Содовая — 120 мл Как готовить:

Лайм нарезать и размять при помощи мадлера. Свежий тархун пробить в блендере с водой, процедить. Получившийся концентрат соединить с лаймом, туда же добавить яблочный и сахарный сиропы, сок лайма. Разбавить содовой, перемешать, добавить лед.

Ежевика плюс личи

Фото: предоставлено рестораном «Valenok»

Этот вариант лимонада от того же шеф-бармена — более экзотический, чем предыдущие. Для него потребуются ингредиенты, которые купишь не в любом супермаркете, надо заказывать их по интернету: плоды личи и сироп «Личи». Зато каков результат! Нежный и сладкий вкус экзотических плодов в сочетании с сочным ягодным вкусом ежевики дают яркий лимонад с пикантной цитрусовой ноткой.

Ингредиенты:

Ежевика — 40 г Личи — 50 г Апельсин — 30 г Лимон — 20 г Лайм — 20 г Сироп «Личи» — 20 мл Сироп «Ежевика» — 20 мл Содовая — 100 мл Как готовить:

Апельсин (с кожурой), лимон (с кожурой), лайм (с кожурой) нарезать ломтиками, ежевику и личи размять при помощи мадлера. Добавить сироп «Личи» и сироп «Ежевика». Затем — содовую и перемешать. Добавить лед.

Лавандовый лимонад

Фото: предоставлено рестораном «Дружба»

Лавандовый лимонад от бар-менеджера кафе «Дружба» Натальи Манжиной получается необычным и действительно вкусным. Он освежает и заряжает энергией, к тому же лаванда — мощный натуральный антидепрессант и эффективный борец с головными болями и усталостью. Вот попробуйте!

Ингредиенты:

Сироп лаванды — 40 мл Сок лайма — 20 мл Содовая — 120 мл Сушеная лаванда — 2-3 веточки

Как готовить:

Все ингредиенты для лимонада залить в ёмкость и перемешать барной ложкой. Добавить лед и украсить сушеной лавандой.

Как приготовить ягодное пюре для коктейлей

Во многих барных рецептах используются ягодные и фруктовые пюре. Можно купить готовые консервированные пюре, но это профессиональный продукт, и в обычных супермаркетах они продаются редко. Как сделать любое ягодное пюре самостоятельно, нам рассказал бренд бар-менеджер сети «Вареничная №1» Григорий Мухин.

Для этого подойдет как свежая, так и замороженная ягода (или плоды). Свежую или замороженную ягоду, не размораживая, соединяем в блендере с сахарным сиропом. Туда же, к смеси ягод и сиропа, добавляем лимонный сок. Все измельчаем блендером — у нас получается консистенция жидкого ягодного пюре. На самом деле, одну порцию пюре готовить затруднительно, лучше смешать сразу несколько и потом использовать постепенно, храня пюре в холодильнике. «Лимонный фрэш я использую во всех своих пюре-заготовках, — говорит Григорий. — Он не только дает свежий вкус, но и является отличным натуральным консервантом. Ягодное пюре с добавлением лимонного сока можно разделить на порции, положить в морозилку, и оно будет храниться очень долго без изменения качества».

Лимонад «Жоло»

Фото: предоставлено рестораном «Казбек»

Освежающий традиционный грузинский лимонад из спелой малины и граната не только прекрасно утоляет жажду, но и укрепляет иммунитет. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.

Ингредиенты:

Малина (пюре) — 20 мл Лимонный фрэш — 20 мл Сахарный сироп — 10 мл Гранатовый сок — 10 мл Содовая — 100 мл Как готовить:

Смешать все ингредиенты в шейкере и перелить в высокий бокал. Подать со льдом.

Манго-маракуйя

Фото: предоставлено рестораном «Турандот»

Лимонад из экзотических фруктов — настоящее вкусовое путешествие на острова, под пальмы. Стоит только закрыть глаза и включить фантазию!

Маракуйя обладает высокими тонизирующими свойствами, а манго поможет снять нервное напряжение и повысит настроение. Это рецепт от бармена ресторана «Турандот» Артема Гучкова.

Ингредиенты:

Пюре манго — 40 г Пюре маракуйи — 40 г Сахарный сироп — 20 мл Содовая — 150 мл Как готовить:

В бокал со льдом налить все ингредиенты, перемешать барной ложкой. Украсить дольками манго и половинкой маракуйи.

Клубника плюс базилик

Фото: предоставлено рестораном «Шинок»

Клубника с базиликом, это уже классика жанра. Лимонад из клубники с базиликом прекрасно освежает, успокаивает и поднимает настроение. Рецепт — от бар-менеджера ресторана «Шинок» Андрея Кутьянова.

Ингредиенты:

Пюре клубники — 40 г Базилик красный — 10 г Сок лимона — 10 мл Сахарный сироп — 15 мл Содовая — 200 мл Как готовить:

Листья базилика измельчить в блендере, добавить клубничное пюре, лимонный сок, сахарный сироп, еще раз пробить в блендере. Залить содовой и добавить лёд.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь!

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