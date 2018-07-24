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Восемь рецептов летних лимонадов
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Восемь рецептов летних лимонадов 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Летом пить хочется постоянно. Даже для встречи с друзьями выбираешь не еду, а необычные летние напитки. Именно они дают главное наслаждение вкусом, а еда отходит на второй план. Попробуйте устроить безалкогольную лимонадную вечеринку и приготовить напитки от шеф-барменов московских ресторанов.
Для некоторых лимонадов нужны насыщенные ароматные сиропы, которые можно купить в крупном супермаркете или заказать по интернету. А для большинства вообще ничего особенного не нужно — все есть на дачной грядке или на прилавке ближайшего магазина. Убедитесь сами!
Классический лимонад «по-сочински»
Фото: предоставлено рестораном «Magellan»
Самый простой лимонад, который вы можете приготовить почти мгновенно — по-сочински, с мандарином. Это совет от шеф-бармена ресторана Magellan Андрея Свидлова.
Ингредиенты:
Лимон — 1/2 шт (80 гр)
Мандарин — 1шт (100 гр)
Сахарный сироп — 50 мл  Содовая — 200 мл  Как готовить:
Для того чтобы получить сахарный сироп, нужно взять в равных долях сахар и воду. Нагревая и помешивая, довести сахар до растворения, а сироп до кипения. Затем готовить на медленном огне до легкого загустения.
Лимон разрезать вдоль на 4 дольки, мандарин очистить и поделить на несколько частей по 2-3 дольки в каждой. В бокале для лимонада хорошо размять мадлером лимон и мандарин, добавить сироп и разбавить охлажденной содовой водой. Перемешать и добавить лед.
Огурец плюс базилик
Фото: предоставлено рестораном «Valenok»
Этот лимонад имеет освежающий вкус с травяными нотками. Очень летний напиток, не особенно сладкий, с легкой кислинкой. Этим и тремя следующими рецептами с нами поделился шеф-бармен ресторана Valenok Тамерлан Майрансаев.
Ингредиенты:
Огурец — 150 г  Базилик — 10 г  Сок лимона — 30 мл  Сахарный сироп — 30 мл  Содовая — 100 мл  Как готовить:
Огурец нарезать и размять мадлером вместе с базиликом. Добавить сок лимона, сахарный сироп и содовую воду. Перемешать, подавать со льдом.
Лимонад «Тархун»
Фото: предоставлено рестораном «Valenok»
Это освежающий напиток, в котором сочетаются вкусы натурального тархуна и лайма. Тамерлан Майрансаев добился в рецептуре насыщенных пряных ноток.
Ингредиенты:
Тархун свежий — 30 г  Вода — 200 мл  Лайм — 40 г  Сироп яблочный — 20 мл  Сок лайма — 10 мл  Сахарный сироп — 20 мл  Содовая — 120 мл  Как готовить:
Лайм нарезать и размять при помощи мадлера. Свежий тархун пробить в блендере с водой, процедить. Получившийся концентрат соединить с лаймом, туда же добавить яблочный и сахарный сиропы, сок лайма. Разбавить содовой, перемешать, добавить лед.
Ежевика плюс личи
Фото: предоставлено рестораном «Valenok»
Этот вариант лимонада от того же шеф-бармена — более экзотический, чем предыдущие. Для него потребуются ингредиенты, которые купишь не в любом супермаркете, надо заказывать их по интернету: плоды личи и сироп «Личи». Зато каков результат! Нежный и сладкий вкус экзотических плодов в сочетании с сочным ягодным вкусом ежевики дают яркий лимонад с пикантной цитрусовой ноткой.
Ингредиенты:
Ежевика — 40 г  Личи — 50 г  Апельсин — 30 г  Лимон — 20 г  Лайм — 20 г  Сироп «Личи» — 20 мл  Сироп «Ежевика» — 20 мл  Содовая — 100 мл  Как готовить:
Апельсин (с кожурой), лимон (с кожурой), лайм (с кожурой) нарезать ломтиками, ежевику и личи размять при помощи мадлера. Добавить сироп «Личи» и сироп «Ежевика». Затем — содовую и перемешать. Добавить лед.
Лавандовый лимонад
Фото: предоставлено рестораном «Дружба»
Лавандовый лимонад от бар-менеджера кафе «Дружба» Натальи Манжиной получается необычным и действительно вкусным. Он освежает и заряжает энергией, к тому же лаванда — мощный натуральный антидепрессант и эффективный борец с головными болями и усталостью. Вот попробуйте!
Ингредиенты:
Сироп лаванды — 40 мл  Сок лайма — 20 мл  Содовая — 120 мл  Сушеная лаванда — 2-3 веточки
Как готовить:
Все ингредиенты для лимонада залить в ёмкость и перемешать барной ложкой. Добавить лед и украсить сушеной лавандой.
Как приготовить ягодное пюре для коктейлей
Во многих барных рецептах используются ягодные и фруктовые пюре. Можно купить готовые консервированные пюре, но это профессиональный продукт, и в обычных супермаркетах они продаются редко. Как сделать любое ягодное пюре самостоятельно, нам рассказал бренд бар-менеджер сети «Вареничная №1» Григорий Мухин.
Для этого подойдет как свежая, так и замороженная ягода (или плоды). Свежую или замороженную ягоду, не размораживая, соединяем в блендере с сахарным сиропом. Туда же, к смеси ягод и сиропа, добавляем лимонный сок. Все измельчаем блендером — у нас получается консистенция жидкого ягодного пюре. На самом деле, одну порцию пюре готовить затруднительно, лучше смешать сразу несколько и потом использовать постепенно, храня пюре в холодильнике. «Лимонный фрэш я использую во всех своих пюре-заготовках, — говорит Григорий. — Он не только дает свежий вкус, но и является отличным натуральным консервантом. Ягодное пюре с добавлением лимонного сока можно разделить на порции, положить в морозилку, и оно будет храниться очень долго без изменения качества».
Лимонад «Жоло»
Фото: предоставлено рестораном «Казбек»
Освежающий традиционный грузинский лимонад из спелой малины и граната не только прекрасно утоляет жажду, но и укрепляет иммунитет. Этот рецепт — от шеф-повара ресторана «Казбек» Мамии Джоджуа.
Ингредиенты:
Малина (пюре) — 20 мл  Лимонный фрэш — 20 мл  Сахарный сироп — 10 мл  Гранатовый сок — 10 мл  Содовая — 100 мл  Как готовить:
Смешать все ингредиенты в шейкере и перелить в высокий бокал. Подать со льдом.
Манго-маракуйя
Фото: предоставлено рестораном «Турандот»
Лимонад из экзотических фруктов — настоящее вкусовое путешествие на острова, под пальмы. Стоит только закрыть глаза и включить фантазию!
Маракуйя обладает высокими тонизирующими свойствами, а манго поможет снять нервное напряжение и повысит настроение. Это рецепт от бармена ресторана «Турандот» Артема Гучкова.
Ингредиенты:
Пюре манго — 40 г  Пюре маракуйи — 40 г  Сахарный сироп — 20 мл  Содовая — 150 мл  Как готовить:
В бокал со льдом налить все ингредиенты, перемешать барной ложкой. Украсить дольками манго и половинкой маракуйи.
Клубника плюс базилик
Фото: предоставлено рестораном «Шинок»
Клубника с базиликом, это уже классика жанра. Лимонад из клубники с базиликом прекрасно освежает, успокаивает и поднимает настроение. Рецепт — от бар-менеджера ресторана «Шинок» Андрея Кутьянова.
Ингредиенты:
Пюре клубники — 40 г  Базилик красный — 10 г  Сок лимона — 10 мл  Сахарный сироп — 15 мл  Содовая — 200 мл  Как готовить:
Листья базилика измельчить в блендере, добавить клубничное пюре, лимонный сок, сахарный сироп, еще раз пробить в блендере. Залить содовой и добавить лёд.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь!
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