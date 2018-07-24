Ещё
Как сделать домашний майонез
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать домашний майонез 

Steaklovers.ru 57 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
Несмотря на то, что очень часто состав магазинного майонеза вызывает у нас сомнения, редко кто-то пробует приготовить его своими руками. А между тем, такой соус намного вкуснее покупного, да и времени на его приготовление уходит совсем немного. Просто попробуйте смешать майонез, следуя нашему рецепту, и скоро вы сами во всем убедитесь.
Ингредиенты:
1 шт. яичного желтка комнатной температуры 300 гр. растительного масла 20 гр. белого уксуса Соль, черный перец по вкусу Дижонска горчица (опционально) по вкусу
Приготовление:
В миске смешать яичный желток, перец, соль и горчицу. Продолжая энергично непрерывно мешать, по капле, медленно влить масло. Когда майонез достигнет желаемой консистенции, медленно добавить уксус. Готовый майонез поставить в холодильнике, оставить на несколько часов.
Steaklovers.ru: последние новости
Почему нужно хранить хлеб в морозилке Настоящий узбекский плов: мастер-класс от шефа Еда, которая сотворит чудо с вашей кожей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией27
Королева шокировала поклонников вульгарным образом22
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле73
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь22
Почему Фаина Раневская никогда не была замужем19
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
05:33
Красотки, захомутавшие футболистов
Красота Звёзды
10:07
Молодежь, владеющая миллиардами долларов
Звёзды
00:59
Фото Высоцкой в прозрачных шортах стало сенсацией
Звёзды
07:25
Западные звезды, которые говорят по-русски
Звёзды
06:15
Секреты удачного первого свидания
Психология
01:00
Королева шокировала поклонников вульгарным образом
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение