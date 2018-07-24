Как сделать домашний майонез

Несмотря на то, что очень часто состав магазинного майонеза вызывает у нас сомнения, редко кто-то пробует приготовить его своими руками. А между тем, такой соус намного вкуснее покупного, да и времени на его приготовление уходит совсем немного. Просто попробуйте смешать майонез, следуя нашему рецепту, и скоро вы сами во всем убедитесь.

Ингредиенты:

1 шт. яичного желтка комнатной температуры 300 гр. растительного масла 20 гр. белого уксуса Соль, черный перец по вкусу Дижонска горчица (опционально) по вкусу

Приготовление:

В миске смешать яичный желток, перец, соль и горчицу. Продолжая энергично непрерывно мешать, по капле, медленно влить масло. Когда майонез достигнет желаемой консистенции, медленно добавить уксус. Готовый майонез поставить в холодильнике, оставить на несколько часов.