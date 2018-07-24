Зеленый, как кузнечик: рецепты с зеленым луком

Особое хранение

Белая часть лукового пера — самая ценная. В ней больше всего полезных веществ. Дальше идут зеленые перья длиной до 10 см. А самые кончики стрелок особой питательной ценности не имеют. Хранится зеленое перо недолго — 3–4 дня. Уловка, продлевающая срок его жизни, — сложить перья, тщательно их обсушив, в контейнер, проложив сухими бумажными салфетками. В холодильнике лук простоит недели полторы. Главное, чтобы перья не ломались — иначе быстро испортятся.

Окна роста

Наслаждаться зелеными перьями с собственной дачи целое лето? Это просто! Если грядка с зеленым луком у вас на участке уже есть — «подновляйте» ее время от времени новыми луковичками-сеянцами. Обычно лук, посаженный в марте-апреле, сходит уже к июлю, тогда стоит провести полную ревизию грядок и засадить их снова. Поливать грядку, если вы хотите получить именно лук-перо, нужно часто, иначе перья будут сухими или вовсе не пойдут в рост. Лайфхак — посадить рядом грядку лука и моркови. Оказывается, они отлично защищают друг друга от специфических вредителей — луковой и морковной мухи.

В 100 Г ЗЕЛЕНОГО ЛУКА СОДЕРЖИТСЯ 20 КИЛОКАЛОРИЙ

Кажется, ешь — не хочу, без угрозы для фигуры. Но специалисты ограничивают потребление сырых зеленых перьев именно 100 г в день, иначе проблем с пищеварением не избежать. Лук — довольно жесткая «щетка» для организма. Чтобы слегка смягчить его едкость, заправляйте салаты с луком растительным маслом или сметаной. Отличный вариант — покрошить перья на омлет или яичницу. Да и народное сочетание сало + пучок зеленого лука имеет смысл. Зеленый лук со всеми его полезностями лучше всего усваивается с жирными кислотами.

Считайте дни В первый триместр беременности зеленый лук нужно есть обязательно из-за фолиевой кислоты, которая способствует правильному развитию плода. А на поздних сроках его лучше избегать: ученые выявили связь между съеденным мамой зеленым луком и склонностью к аллергии у ребенка.

Польза пера

От прочих луковых собратьев зеленый лук отличает наличие хлорофилла — природного антиоксиданта, «живущего» в зеленых овощах. Он борется с канцерогенами, очищает кровь, снимает воспаления. Как и в других видах лука, в зеленом много цинка, кальция, каротина и других «кирпичиков» здоровья. В 100 г зеленого лука — дневная норма витамина С.

Рецепты блюд с зеленым луком

Творожный дип с зеленым луком к любым овощам

Творожный дип с зеленым луком можно подать практически к любым овощам, свежим или печеным. Такой соус прекрасно подойдети к запеченной красной рыбе. И совсем простой, но вкусный вариант закуски: обмакать в творожный соус свежий, с хрустящей корочкой, хлеб.

Творожный дип с зеленым луком

Тарт со сметаной и зеленым луком — чудесная закуска для летнего праздника

Тарт с зеленым луком — прекрасный вариант летней праздничной закуски. В тесто для этого тарта мы добавили грюйер, но подойдет любой твердый сыр.

Тарт со сметаной и зеленым луком

Тофу-терияки с зеленым луком, подходящий к рыбе, мясе и курице

Тофу-терияки с зеленым луком — один из вариантов популярного в Японии блюда, жаренного соевого сыра с соусом терияки. Тофу-терияки можно подавать практически ко всему — овощам, рыбе, курице, мясу. С бурым рисом получится вегетарианское блюдо, сытное и в тоже время легкое.

Тофу-терияки с зеленым луком