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В столовой в Муромском районе посетителей кормили просроченным
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В столовой в Муромском районе посетителей кормили просроченным 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В столовой в селе Ковардицы в Муромском районе посетителей кормили просроченными продуктами. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.
Оказалось, что на 16 наименований рыбной, колбасной, кисло-молочной и другой продукции уже истек. Девять из позиций оказались просроченными на протяжении последних трех месяцев. Сотрудники прокуратуры нашли и такие продукты, которые нужно было реализовать один — три года назад.
Они выявили много нарушений и в самом процессе приготовления блюд: готовая и сырая еда обрабатывается одним инвентарем, в столовой есть продукты домашнего приготовления. Повар не подобрала волосы и не сняла украшения, когда начала готовить. У нее нет даже медицинской книжки. На мясную и куриную продукцию отсутствовали документы.
В отношении предпринимателя возбудили дело об административном нарушении. Её оштрафовали на 27 тысяч рублей.
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