Что готовил Макаревич в 90-е: жареная колбаса и курица на бутылке

Основатель культовой рок-группы «Машина Времени» Андрей Макаревич вел передачу «Смак» с 1993 по 2005 год. Изначально идея создания кулинарного шоу в таком формате принадлежала Константину Эрнсту : он планировал включить рубрику, которую бы вел Макаревич, в авторскую программу «Матадор».

Затем Макаревич все же решился сделать это кулинарное шоу самостоятельно — и обрел громадный успех. Название «Смак» придумал друг Макаревича Евгений Маргулис . Расшифровать название можно как «Советы Макаревича» и «С МАКаревичем», но, как говорил сам ведущий, «…если мы откроем словарь Даля, слово «смак» в русском языке имеет два значения: первое — вкус, второе — смысл, сущность, толк или польза».

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Первые выпуски передачи «Смак» записывались в съемной однокомнатной квартире на улице Яблочкова: там жил директор телевизионной лотереи «Лотто-Миллион» Николай Билык. Первым гостем передачи стал Александр Абдулов, близкий друг Макаревича, а первым приготовленным в кадре блюдом — плов.

Авторы передачи не делали акцент на том, что в магазинах в то время был продуктовый дефицит, но выбор блюд зачастую говорил сам за себя. Если включить кулинарную передачу, снятую в 2018 году, то там, скорее всего, будет какая-нибудь перепелка, фаршированная манго, с кус-кусом на гарнир. А в 90-е в «Смаке» готовили блюда попроще — но отнюдь не скучные. Курица на бутылке «В этом есть что-то фрейдистское…» — комментирует рецепт Андрей Макаревич, насаживая натертую солью и чесноком курицу на обычную стеклянную бутылку. В бутылке вода с чесноком, вся конструкция, как памятник, ставится на противень и запекается 40 минут в духовке при температуре 200°C.

Фото: кадр из передачи «Смак»

«Народным рецептом» со зрителями и Андреем Макаревичем поделился Иван Уфимцев , советский режиссер-мультипликатор.

https://www.youtube.com/watch?v=yk7VyDRYn1Q Раки в молоке и пиве Эстрадная певица, экс-солистка группы «Комбинация» Алена Апина пришла на программу «Смак» с рецептом первого, второго и десерта сразу.

Фото: кадр из передачи «Смак»

Она предложила сделать бульон для варки раков на основе молока, кефира, сливочного масла, пива и зелени по саратовскому рецепту. Сам бульон — это первое блюдо, раки — второе, ну а на десерт — внезапно — пиво.

https://www.youtube.com/watch?v=kOGCenLy9SI Жареная колбаса Настоящий специалист по бюджетным рецептам — писатель-сатирик Лион Измайлов. С Андреем Макаревичем у него есть кое-что общее. Оказывается, Макаревич хотел, чтобы его группа называлась «МашинЫ времени», но люди упорно говорили «МашинА времени». А Лион Измайлов хотел, чтобы его псевдоним читали как Измаилов — потому что он окончил Московский авиационный институт , и псевдоним означал, что сатирик «из МАИ».

Лион Измайлов предложил студенческий рецепт — нарезать колбасу (обязательно с жиром!) кубиками, поджарить, и добавить консервированный зеленый горошек. Тушить в рассоле из-под горошка до готовности. Резюме Макаревича: «как закуска подходит».

Фото: кадр из передачи «Смак»

Второе блюдо — запеченное мясо. Мы привыкли запекать мясо с овощами под сыром, майонезом или томатным соусом. В суровые девяностые Лион Измайлов предложил сделать элементарное тесто из яиц и муки и запечь мясо под такой нехитрой «шубой». В конце все щедро посыпается зеленью.

https://www.youtube.com/watch?v=_xtGwGbJLfg