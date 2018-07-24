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Фитнес-тренер наглядно показал, как толстеют на соусах
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Фитнес-тренер наглядно показал, как толстеют на соусах 

WDay.ru 40 минут назад
Фото: WDay.ru
И составил рейтинг самых калорийных приправ.
Опять прибавили в весе и грешите на любимую картошку-фри? Отчасти вы правы, блюдо, конечно, не из разряда правильного питания. Однако оно было бы куда менее калорийным, если бы вы не макали картофель в соус. И вот так, совсем не замечая, вы добавляете к своей порции еще сотню-другую калорий.
Фитнес-тренер и блогер под ником @trener_kirill решил раз и навсегда отвадить своих подписчиков от соусов и майонезов. Эти продукты он называет не иначе, как гастрономический мусор. Кирилл наглядно показал, сколько лишних калорий мы съедаем с одной порцией приправы — это всего 25 граммов продукта.
«Вот они: вкусные, сочные, вызывающие аппетит соусы, которые все мы любим‼ Я тоже не прочь обмакнуть картофель-фри в сырный соус, чего уж таить. Держите подсказку на случай, когда захотите заказать еще одну порцию».
Цифры в подборке означают: калорийность/белки/жиры/углеводы.
Самым калорийным оказался сырный соус. В его одной порции 90 калорий. Далее в списке соус «Тысяча островов» — любимый американцами салатный соус. Так что не удивляйтесь, почему вы питаетесь исключительно салатами и не худеете. Горчичный соус — третий в антирейтинге для тех, кто сидит на диете.
Томатные соусы тоже очень калорийны, потому что в них очень много сахара. Так, на 100 граммов кетчупа приходится 22 грамма сахара. В качестве альтернативы можно попробовать томатную пасту, в ней сахара меньше, а если постараться, найдете и вовсе пасту без сахара. Ну или приготовьте томатный соус сами.
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