Пора по кебабам: лучшая шаурма Новосибирска

Правильная шаурма

С ближневосточным стритфудом у нас всё плохо. Как сурово заметила одна моя знакомая, отдавшая полжизни общепиту, качество местной шаурмы определяется тем, что вам нужно пить после неё: только «Мезим» (при расстройстве желудка) или сразу «Энтеросгель» (при отравлении). И если вдруг ничего, то место покупки блюда стоит запомнить.

Что же такое эта самая правильная шаурма? Во-первых, конечно, вертел. Шаурма, кебаб, гирос, шварма — всё это прежде всего большой цилиндр плотно сбитых пластов мяса, которые жарятся на вертикальном шампуре. Их тончайшими слоями срезают непосредственно перед подачей. Ни за полчаса, ни даже за десять минут, а сразу!

И уж тем более не может быть никакой шаурмы формата «сейчас достану мясо из коробки».

Дальше состав. Никакого майонеза в шаурме быть не должно. Это тяжёлый соус, основная кулинарная задача которого — заглушить вкус всего, что уже начало портиться. Строго говоря, если у вас свежие овощи и правильное мясо, то можно вообще обойтись без добавок. Но если уж покупатели требуют блюдо посочнее, то соус для хорошей шаурмы делают на основе йогурта (или хотя бы сметаны). Ливано-сирийский способ, прижившийся в Израиле, — добавить хумуса. Фруктовый или томатный соус для придания шаурме дополнительных оттенков — тоже неплохо. Но не майонез.

Ну и последнее: зажаренный до хруста лаваш — это не достоинство (как многие думают), а способ вас одурачить. Потому что когда вы кусаете хрусткий свёрток, первое радостное впечатление не даёт вам пристально разглядеть, что же там внутри. Не говоря уже о том, что овощи внутри свёртка от гриля становятся квёлыми. И даже если они вдруг были свежими, вам уже трудно будет это понять.

Блюда для рисковых

За последнее время на площади Маркса совершенно без участия городских урбанистов выросла маленькая пешеходная улица. Ну просто ларьки с едой тут стоят в два ряда, так что между ними можно какое-то время ходить туда-сюда.

Чтобы не тратить время, сразу скажем, что цены на шаурму в разных киосках практически не отличаются. С курятиной она везде стоит 130 рублей (малая или стандартная), с говядиной — 150 рублей.

Всего здесь шесть точек с шаурмой: некоторые стоят давно, а на некоторых новые вывески появились только в этом году. Первый такой павильон на моём пути — «Казан» — наглядно демонстрирует тезис про «Мезим» и «Энтеросгель». Заведение довольно большое. Раньше тут было несколько ларьков, которые предприимчивые азиатские предприниматели собрали в один длинный, который своей формой напоминает вагон-ресторан.

Шаурма здесь только куриная (двух размеров). Вертел есть, но мясо на него нанизано какой-то багровой кучей. Конечно, это не кровь, а красноватый маринад, но выглядит он устрашающе.

Ещё страшнее смотрятся уже пожаренные куски курицы, лежащие прямо под сырой курятиной, с которой стекает жидкость.

Мой вам совет: если вы такое увидите, то просто выходите вон — слава богу, есть куда. Уж на Маркса-то точно.

Самой шаурме из «Казана» можно было бы поставить какие-нибудь утешительные 2 балла, но сырая курица, капающая в готовое блюдо, — это дисквалификация, уж извините.

Ещё один новичок среди павильонов на Маркса — «Московская шаурма». Почему она «Московская», пожалуй, неизвестно даже Аллаху. На вид киоск и состав блюд не отличаются от соседей ничем. Стандарт говядины здесь стоит 150 рублей.

На вопрос, какой есть соус, парень (с некоторым трудом, похоже, подбирая русские слова) начал перечислять: «Апельсин, там это… майонез. В соседнем киоске делают, мы у них покупаем».

Вертела в заведении не водится в принципе, поэтому не исключено, что мясо тоже приносят откуда-то из соседнего киоска.

Видимо, в этом и заключается столичный колорит. Сам свёрток пухлый, говядина внутри чувствуется, но её как-то мало. Зато много капусты. Собственно, в основном капуста там и есть.

Итог — есть можно. Но, в сущности, это 3 балла.

Ростовский «Цезарь» и цветной лаваш

Здесь же на Маркса в прошлом году открылась первая точка под названием «Ростовская шаурма» — и обрела популярность. Говорят, ребята, которые её держат, бывали в Ростове, и им понравилось. Чем не причина назвать так своё заведение? С тех пор сетей «Ростовская шаурма» в городе стало две: партнёры разделились. В этом году альтернативную точку с похожей вывеской открыли на «Студенческой». Туда я и направился.

На первый взгляд здесь всё выглядит прилично. Есть аккуратно обрезанный вертел, на нём — мясо. В помещении в целом чисто.

Правда, в шаурму почему-то кладут не то, что при вас срезали с вертела, а какие-то лежащие внизу куски.

Сколько они там покоились — неизвестно. Никакой дополнительной термической обработки нет.

У здешних блюд есть два плюса. Во-первых, в начинку льют несколько соусов, и базовый сделан на сметане. Во-вторых, вместо белокочанной капусты используют пекинскую, а она сочнее и нежнее.

Помимо стандартной шаурмы здесь есть местный специалитет — шаурма «Цезарь». Появилась она ещё в первой «Ростовской» точке и, видимо, перешла в наследство при разделе бренда. К слову, эта шаурма дико популярна.

Главное отличие «Цезаря» — сухарики внутри. Натуральные такие «кириешки». Идея сдобрить шаурму сухарями, надо сказать, чудовищно практичная, поскольку за их хрустом и, как бы потолерантней выразиться, мощным химическим букетом разобрать прочие продукты уже трудновато. Видимо, в этом и состоит коварный замысел. Но народу, говорят, нравится. Людей, конечно, жалко, но что поделать — каждый сам кузнец своего счастья. Ну и своего гастрита тоже.

За усердие, впрочем, «Ростовской шаурме» присвоим 5 баллов из 10.

Следующий перспективный новичок — открывшаяся в начале июня на площади Калинина точка «Мясо и лаваш». Она оказывается первым местом, из которого не хочется бежать прямо с порога. Заведение больше похоже на демократичную бургерную, чем на павильон с шаурмой. За прилавком — два приветливых парня. В качестве местной «фишки» выступает разноцветный лаваш (всего семь оттенков).

Курицу для шаурмы срезают с вертела прямо при мне. Можно добавить внутрь соус на выбор, сделать поострей за счёт перца халапеньо. В общем, сразу видно: место культурное. Хотя в целом здесь такая же шаурма, как везде. Но видно, что ребята стараются. И за это получают 6 баллов из 10.

Кебаб от шефа

Я зашёл ещё в три новых павильона, но о них даже рассказать нечего, настолько они одинаковые и неинтересные. Но, к счастью, в самый последний момент в выборку ворвался ещё один участник, который начал работать в конце прошлой недели.

Поначалу заведение с вывеской Chef's Doner Kebab на улице Романова, если честно, не внушало доверия: слишком много иностранных слов для точки с шаурмой. Однако внутри оказался настоящий кусок Стамбула. Во-первых, здесь в блюдо добавляют йогуртовый соус. Причём в него входит какая-то хитрая сушёная мята. Ну то есть для турок она, может, и обычная, но у нас сразу придаёт соусу какое-то дополнительное измерение.

Во-вторых, главный ингредиент тонко режут с вертела, и это не высушенная курятина, которую без соуса не съешь, — мясо сочное само по себе. Ещё внутри лаваша — свежий, хрустящий салат айсберг, совсем немного красной капусты (она добавляет вкусовых и цветовых нюансов) и нормальный, сочный помидор. Разумеется, никакой картошки. А за остроту здесь отвечает не соус, а перец. Точнее, два тонко нарезанных перца. Один — красный, жгучий, другой — зелёный, помягче.

И окончательный аккорд: всё это не убивают грилем, а просто заворачивают в лаваш и закрепляют его алюминиевой фольгой.

В итоге у вас в руках не просто «кусок еды», а сочный салат с нежной курицей. В меру острый, оставляющий ощущение не только сытости, но и какой-то свежести во рту. Я бы даже сказал, что на сегодня это самая качественная шаурма в городе.

Итак, заведение заслуживает 9 баллов из 10 (просто потому, что всегда можно сделать что-то лучше).

Когда-то я сравнил беляш с первым сексом. Так вот, продолжая аналогию, шаурму можно сравнить с сексом зрелым, когда вам важен не только сам факт обладания, но и нюансы. И самое главное — то, как вы себя ощущаете после. Не терзают ли вас смутные сомнения, не испытываете ли вы неловкости или страха за своё будущее. В общем, шаурма должна делать вас (хотя бы временно) счастливым. Иначе проще сходить в «Макдоналдс» . Там хотя бы безопасно.

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