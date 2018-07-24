Встать в позу: 5 действенных упражнений от Натальи Лесниковской

Я никогда не ем сразу после пробуждения. Начинаю утро со стакана теплой воды, чтобы «завести» организм. Это может быть также вода с лимоном и чайной ложкой меда. А завтракаю минут через 30–40.

Помнить о сочетаемости продуктов. Мои мама и бабушка всегда придерживались правил здорового питания, поэтому я с детства запомнила, что с чем из продуктов можно сочетать, а что — нет. Например, молоко совмещается только с кислыми фруктами. Лучший гарнир к мясным блюдам — салат, шпинат, капуста, спаржа, кабачки, тыква, редис, огурцы. А вот любимая нашими хозяйками картошка — плохой спутник для мясных блюд. Лучше подавать ее с зеленью или овощами.

Как можно больше ходить пешком. Прогулка с детьми в парке — отличный вариант физической активности. А еще мы живем на пятом этаже дома без лифта. Ежедневные спуски и подъемы по лестнице заменяют поход на фитнес.

Стараюсь всегда следить за своей осанкой. Зачастую мы вспоминаем о ней, только когда надеваем красивое платье и туфли на каблуках. Самое сложное — следить за осанкой в те моменты, когда вы, например, занимаетесь домашним хозяйством. Я приучила себя отслеживать эти моменты даже в самых простых, бытовых ситуациях. Для улучшения осанки можно делать простое, но эффектное упражнение: медленно ходить по комнате с книгами на голове. Вот еще одно упражнение, описанное Константином Станиславским в книге «Работа актера над собой»: нужно завести гимнастическую палку за спину, держа ее согнутыми локтями, и ходить с ней в течение 10–15 минут.

Не есть за 3 часа до сна и пить много воды. Я приучила себя и своих сыновей к тому, что жажду нужно утолять простой водой, а не газировкой.

Я стараюсь пить не во время еды, а за 20 минут до и не раньше чем через час после. Хотя есть системы питания, где, наоборот, каждый кусочек нужно запивать. Я лично испробовала на себе оба варианта и пришла к выводу, что для моего организма запивать еду не подходит.

А мой главный совет: не относиться лишком серьезно к «правильному распорядку» в жизни. Потому что самое главное — получать от нее удовольствие!

Упражнение из йоги «собака мордой вверх». Оно очень полезно для гибкости позвоночника и для концентрации на дыхании. Также считается, что комплекс из двух асан — собака мордой вниз и собака мордой вверх — позволяет избавиться от чувства голода.

Упражнение на растяжку из классического балета. Растяжка — это всегда очень красиво и женственно, плюс она очень полезна, особенно если вы провели силовую тренировку. В этом случае после закачивания мышц их обязательно нужно растянуть. Заменить станок можно любой подходящей для закидывания ноги поверхностью.

Очень популярное сегодня упражнение — классическое приседание с максимальным отведением таза назад. Это самый верный путь к красивым и упругим ягодицам.

Одна из классических асан в йоге — поза дерева (врикшасана). Ее можно выполнять как в процессе занятия, так и отдельно. Как самостоятельная асана она применяется, чтобы улучшить чувство равновесия, сконцентрировать свое внимание и даже улучшить пищеварение.

Сделать планку можно в любом месте. Начинайте с самого простого упражнения, с классики, а затем усложняйте. Самый популярный вариант — стойка на локтях. Планка универсальна тем, что нагружает и укрепляет сразу несколько мышечных групп.