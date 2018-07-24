Сэндвичи с курицей 

Сэндвичи для завтрака с нежным куриным филе, салатом, помидором и сыром.
Ингредиенты
Куриное филе 1 шт сыр (плавленый) 2 ломтика
листья салата по вкусу
помидор 1 шт красный лук 1 шт майонез 1-2 ст. л.
булочки для бургеров 2 шт соль по вкусу
черный перец по вкусу
растительное масло для жарки
Способ приготовления
Куриное филе разрежьте на две части вдоль и слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.
Тем временем помидор нарежьте кружочками, а лук — тонкими полукольцами.
Булочки разрежьте пополам. Нижнюю часть смажьте майонезом, положите сверху лист салата, лук, ломтики помидора, сыр. Затем выложите готовую курицу и накройте верхней частью булочки. Подавайте сразу.