Сэндвичи с курицей

Сэндвичи для завтрака с нежным куриным филе, салатом, помидором и сыром.

Ингредиенты

Куриное филе 1 шт сыр (плавленый) 2 ломтика

листья салата по вкусу

помидор 1 шт красный лук 1 шт майонез 1-2 ст. л.

булочки для бургеров 2 шт соль по вкусу

черный перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления

Куриное филе разрежьте на две части вдоль и слегка отбейте, посолите и поперчите с двух сторон.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Разогрейте немного масла в сковороде и обжарьте курицу с двух сторон до готовности.

Тем временем помидор нарежьте кружочками, а лук — тонкими полукольцами.

Булочки разрежьте пополам. Нижнюю часть смажьте майонезом, положите сверху лист салата, лук, ломтики помидора, сыр. Затем выложите готовую курицу и накройте верхней частью булочки. Подавайте сразу.