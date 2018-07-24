Секретные формулы приготовления еды

Можно сколь угодно улыбаться и шутить на тему «английские учёные сообщили», но они сделали это! И открытия эти приятны и душе, и глазу, и желудку, а значит идут на благо человека. Теперь осталось только их проверить.

Клубника со сливками

Итак, клубника со сливками. Идеальное соотношение 70:30 в пользу клубники. Любимый десерт всех романтиков и зрителей Уимблдона надо есть исключительно через 2 минуты 50 секунд после его приготовления. Именно за это время клубника и сливки оптимально дополнят друг друга.

Пончики

Ароматные, в меру жирные, румяные, горячие с сахарной пудрой… Ну что ещё нужно для счастья? Оказывается знание формулы формы самого пончика. Математик из University of Sheffield разработала секретную формулу пончика. Небольшое отверстие в выпечке делает его наиболее хрустящим и вкусным. Средний размер отверстия должен равняться 11 мм.

Тост со сливочным маслом

Когда дело доходит до приготовления тоста, каждый производитель хлеба для тостов считает, что именно его продукция оптимальна для этого всегда беспроигрышного блюда. А каждый производитель сливочного масла убеждает, что именно его масло — самое то! На самом деле всё опять же подчиняется законам физики и математики. Хлеб должен быть подогрет до 120 °С, а толщина куска масла должна быть составлять 1/17 от толщины хлеба (то есть, к примеру, хлеб толщиной 17 мм, а масло 1 мм — идеальное сочетание). Масло нужно достать из холодильника, где оно хранилось при температуре в 5 °С и намазать хлеб в течение 2 минут после его «освобождения» из тостера. Откуда такие данные? Ученые из University of Leeds потратили на это исследование 3 месяца и 10 000 фунтов стерлингов.

Джин с тоником

Ученые утверждают, что одна часть джина должна смешиваться с двумя частями тоника. И хотя большинство барменов, в том числе и в Великобритании, наливают такой коктейль в высокие бокалы, лучше следовать традициям испанских профессионалов и подавать джин с тоником в больших, широких бокалах круглой формы. И всё благодаря тому, что 80% ароматических соединений выходят из коктейля вместе с пузырьками. И, конечно, для этого коктейля третьим компонентом может быть только долька лимона. При этом, смелые экспериментаторы могут себе позволить использовать и лайм, и микс из манго с черным перцем, и розмарин. Несомненно, напиток надо охлаждать перед подачей, а не надеяться только на чудодейственную силу льда. И как подскриптум: точное количество тоника зависит и от силы джина. Так на 25 мл Beefeater потребуется 46,43 мл тоника, а для Gin Mare такого же объёма уже 51,25 мл.

Чай с молоком

Неимоверно английский напиток, квинтэссенция английского стиля. И его тоже «посчитали» и просчитали. Ещё в 1901 году British Standards Institution выпустил инструкцию на 6 страницах для его приготовления. Так что современные учёные просто добавили ещё одну страницу — седьмую. На 2 грамма чая — 100 мл необходимо воды температурой исключительно не больше 85 °С. Чайник только из белого фарфора или глазурованного фаянса. В нём должно быть налито 5 мл молока на каждую чашку, если она большая (57-63 мм высотой) или 2,5 мм, если чашечка маленькая (не более 49 мм в высоту). Вот такая точность! И чай, настоявшийся 6 минут в заварочном чайнике, наливают в молоко, а не наоборот!