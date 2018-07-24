Ещё
Когда случайно выпил растворимый кофе
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо

Когда случайно выпил растворимый кофе 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Днем рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года. Тогда на конвейер было поставлено его массовое производство. А вот первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик в 1901 году.
Сегодня популярность растворимого кофе во всём мире очень высока, чего не скажешь о безупречности его репутации. Например, по данным европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе. Скептически к растворимому кофе относятся многие и в России, считая его некачественным.
А вы пьете растворимый кофе? Уверены, что точно смогли бы отличить растворимый кофе от натурального? А, например, декофеинизированный?
Как тут не вспомнить классический скетч с Крисом Фарли из американского комедийного шоу Saturday Night Life:
Готовьте правильный кофе: Все, что нужно знать о выборе и приготовлении настоящего кофе
ИД «Собеседник»: последние новости
Рецепт дня: Апельсиновый сахар Рецепт дня: Сациви в честь юбилея Вахтанга Кикабидзе Рецепт дня: Летний малиновый ликер
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо12
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки1
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле75
Тест на амбидекстрию1
Западные звезды, которые говорят по-русски
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:15
«Иранская Джоли» показала настоящее лицо
Красота
19:45
Кристен Белл пришла на премьеру фильма без юбки
Звёзды
02:51
Тест на амбидекстрию
Психология
00:28
Лариса Гузеева призналась в любви маме и дочке
Звёзды Шоу-бизнес
07:59
Еда, от которой желтеют зубы
Здоровье
01:19
Как супруги актеров реагируют на постельные сцены
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
13:09
Чудесные исцеления, в которые сложно поверить
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение