Когда случайно выпил растворимый кофе

Днем рождения растворимого кофе считается 24 июля 1938 года. Тогда на конвейер было поставлено его массовое производство. А вот первую технологию изготовления растворимого порошка из зерен кофе придумал японский химик в 1901 году.

Сегодня популярность растворимого кофе во всём мире очень высока, чего не скажешь о безупречности его репутации. Например, по данным европейской ассоциации производителей кофе, в скандинавских странах более 70% населения пьют только заварной кофе. Скептически к растворимому кофе относятся многие и в России, считая его некачественным.

А вы пьете растворимый кофе? Уверены, что точно смогли бы отличить растворимый кофе от натурального? А, например, декофеинизированный?

Как тут не вспомнить классический скетч с Крисом Фарли из американского комедийного шоу Saturday Night Life:

Готовьте правильный кофе: Все, что нужно знать о выборе и приготовлении настоящего кофе