Заготовка грибов. Сушить или замораживать

Какие грибы можно сушить?

По большому счету — любые трубчатые, но идеально для сушки и хранения в домашних условиях подходят белые грибы, подосиновики и подберезовики.

Урожай лесных грибов

Как готовить грибы к сушке

Не мойте грибы: они как губка впитывают воду, это удлинит процесс и скажется на качестве. Тщательно очистите их ножом от земли, травы и мха, а затем протрите слегка влажной салфеткой или губкой. Распределите на кучки по размеру, а затем порежьте. Крупные грибы на несколько частей, а маленькие можно сушить целиком.

Для некоторых способов сушки и сокращения времени приготовления, лучше порезать грибы тонкими пластинами. Сохраняйте целыми красивые шляпки мелких грибов.

Подготовка грибов к сушке

Как и где сушить грибы

1. Самый доступный способ — сушить естественным образом на улице или в хорошо проветриваемом помещении в сухую, жаркую погоду, избегая попадания прямых солнечных лучей. Для этого порезанные грибы нанизывают на толстую нитку, шпагат или леску так, чтобы кусочки не соприкасались. Или в один слой раскладывают на чистой бумаге или хлопковой ткани. При благоприятных условиях это займет не меньше недели. Если погода вдруг испортилась, а в загородном доме есть русская печь, можете досушить грибы в ней или в обычном духовом шкафу, разогретом до 60 градусов и с приоткрытой дверцей.

2. Сушка в духовом шкафу — самый удобный способ заготовки в городских условиях. Грибы лучше сушить на решетке или выстелить противень бумагой для выпекания. На протяжении всего процесса дверь шкафа должна оставаться открытой, чтобы воздух циркулировал. Начинаем с температуры 45*С. Когда грибы перестанут быть липкими, увеличиваем до 60 — 70*С и сушим до готовности, время от времени, переворачивая.

3. Можно сушить грибы даже в микроволновой печи. Для такого способа желательно порезать их лепестками, разложить в один слой на решетке и оставить на 20 минут при мощности не менее 150-180 вт. Затем слить выделившуюся из грибов жидкость и остудить их. Процедуру необходимо повторять до тех пор, пока грибы не высохнут. Этот способ хлопотный, а результат — так себе. Грибы получаются не такими ароматными и, скорее всего, теряют многие свои полезные свойства.

4. Если вы любитель делать большие запасы из сушеных грибов или фруктов, тогда дегидратор — то, что вам нужно. В этом, специально оборудованном шкафу, воздух нагревается и распределяется равномерно. Сырье постепенно теряет влагу, полностью сохраняя свои ценные свойства.

Где и как долго можно хранить грибы?

Грибы хранятся в подходящих условиях не менее двух — трех лет с момента заготовки. Хранить их можно в бумажных, а лучше холщовых мешочках, в картонных коробках и неплотно закрытых стеклянных банках в сухом месте. В былые времена для хранения использовали даже наволочки для подушек. Можно перемолоть грибы в порошок и добавлять в блюда по вкусу. Или в муку для приготовления пельменей, пирогов с мясом, рыбой и грибами.