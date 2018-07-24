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Рулеты из лаваша с сырной начинкой
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Рулеты из лаваша с сырной начинкой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Простейшая закуска — в самый раз для жаркого дня, когда не хочется возиться у плиты.
Ингредиенты
Лаваш 2-3 шт  сливочный сыр 450 г  вяленые помидоры 100 г  базилик 1 пучок
чеснок 2 зубчика
лук (маленький) 1 шт  Способ приготовления
Вяленые помидоры сложите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте базилик, очищенный чеснок и измельченный лук. Измельчите все вместе.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Полученную массу смешайте со сливочным сыром. Посолите и поперчите по вкусу.
Лаваши разрежьте на 2-3 части. Тщательно смажьте сырной массой и сверните рулетами. Нарежьте небольшими кусочками и поместите в холодильник на 10-15 минут. Затем сразу подавайте.
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