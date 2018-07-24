Рулеты из лаваша с сырной начинкой

Простейшая закуска — в самый раз для жаркого дня, когда не хочется возиться у плиты.

Ингредиенты

Лаваш 2-3 шт сливочный сыр 450 г вяленые помидоры 100 г базилик 1 пучок

чеснок 2 зубчика

лук (маленький) 1 шт Способ приготовления

Вяленые помидоры сложите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте базилик, очищенный чеснок и измельченный лук. Измельчите все вместе.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Полученную массу смешайте со сливочным сыром. Посолите и поперчите по вкусу.

Лаваши разрежьте на 2-3 части. Тщательно смажьте сырной массой и сверните рулетами. Нарежьте небольшими кусочками и поместите в холодильник на 10-15 минут. Затем сразу подавайте.