Рулеты из лаваша с сырной начинкой 

Простейшая закуска — в самый раз для жаркого дня, когда не хочется возиться у плиты.
Ингредиенты
Лаваш 2-3 шт сливочный сыр 450 г вяленые помидоры 100 г базилик 1 пучок
чеснок 2 зубчика
лук (маленький) 1 шт Способ приготовления
Вяленые помидоры сложите в кухонный комбайн или блендер. Добавьте базилик, очищенный чеснок и измельченный лук. Измельчите все вместе.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Полученную массу смешайте со сливочным сыром. Посолите и поперчите по вкусу.
Лаваши разрежьте на 2-3 части. Тщательно смажьте сырной массой и сверните рулетами. Нарежьте небольшими кусочками и поместите в холодильник на 10-15 минут. Затем сразу подавайте.