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Пирог с курицей
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Пирог с курицей 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший пирог из слоеного теста с сочной начинкой из курицы и овощей.
Ингредиенты
Слоеное тесто 2 пласта
сливочное масло 60 г  мука 40 г  куриный бульон 200 мл  холодное молоко 500 мл  соль по вкусу
черный перец по вкусу
сушеный тимьян 1,5 ч. л.
замороженные овощи (кукуруза, горошек, перец) 450 г  куриное филе 500 г  яйцо 1 шт  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная
Курицу отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте маленькими кубиками. Овощи разморозьте.
Растопите масло в кастрюльке. Добавьте муку и перемешайте в пасту. Понемногу добавляйте бульон, постоянно перемешивая. Затем, продолжая перемешивать, понемногу влейте молоко. Когда смесь начнет загустевать, добавьте курицу, овощи и тимьян. Посолите и поперчите. Оставьте на медленном огне.
Тем временем, тонко раскатайте тесто. Один пласт выложите в форму для запекания и распределите по дну и бортикам. Лишнее тесто обрежьте. Выложите на него начинку. Сверху накройте вторым пластом теста. Хорошо защипайте края. Из остатков теста вырежьте украшения и положите их сверху на пирог. Смажьте его взболтанным яйцом.
Поместите в разогретую духовку. Выпекайте в течение 40 минут. Подавайте горячим.
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