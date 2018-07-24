Пирог с курицей

Вкуснейший пирог из слоеного теста с сочной начинкой из курицы и овощей.

Ингредиенты

Слоеное тесто 2 пласта

сливочное масло 60 г мука 40 г куриный бульон 200 мл холодное молоко 500 мл соль по вкусу

черный перец по вкусу

сушеный тимьян 1,5 ч. л.

замороженные овощи (кукуруза, горошек, перец) 450 г куриное филе 500 г яйцо 1 шт Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1,5 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Курицу отварите в подсоленной воде, охладите и нарежьте маленькими кубиками. Овощи разморозьте.

Растопите масло в кастрюльке. Добавьте муку и перемешайте в пасту. Понемногу добавляйте бульон, постоянно перемешивая. Затем, продолжая перемешивать, понемногу влейте молоко. Когда смесь начнет загустевать, добавьте курицу, овощи и тимьян. Посолите и поперчите. Оставьте на медленном огне.

Тем временем, тонко раскатайте тесто. Один пласт выложите в форму для запекания и распределите по дну и бортикам. Лишнее тесто обрежьте. Выложите на него начинку. Сверху накройте вторым пластом теста. Хорошо защипайте края. Из остатков теста вырежьте украшения и положите их сверху на пирог. Смажьте его взболтанным яйцом.

Поместите в разогретую духовку. Выпекайте в течение 40 минут. Подавайте горячим.