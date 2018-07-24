Вкус арбуза зависит от его пола: «девочки» слаще

Роскачество проверяет арбузы на безопасность. Исследование уже прошли ранние сорта полосатых ягод. На очереди более поздние плоды — те, которые появляются на прилавках в конце августа. С результатами проверки ознакомился корреспондент «МИР 24» Андрей Шашков . Ранний арбуз не обязательно вреден для здоровья. В Роскачестве опровергают потребительский миф о том, что покупать полосатые ягоды можно только с августа. Единственный минус — июньские плоды могут быть менее сладкими, чем их более поздние собратья.

«Ранние арбузы будут менее сладкими, менее сочными, менее красными и так далее. В этом случае никаких красителей, добавленных сахаров, накачек мы не нашли. Вне зависимости от формата торговли», — отметила пресс-секретарь Роскачества Марта Галичева

Эксперты Роскачества закупили арбузы в разных точках реализации — в супермаркетах, на рыночных развалах и даже в кузове машины «у дороги». Ягоды исследуют более чем по 170 параметрам качества и безопасности. Среди которых запах и вкус, степень зрелости, наличие кишечной палочки, плесени, а также нитратов и пестицидов. Первые данные исследования говорят: вредные вещества найдены только в одном образце.

«Он не носит какой-то проблемный характер. Это не нарушение каких-то требований. Если потребитель себя хочет как-то обезопасить или сомневается в качестве и безопасности арбуза, который он купил, то нужно хорошо помыть арбуз и не есть корку», — отметила Марта Галичева.

Фермеры дают несколько советов, как выбрать вкусный и безопасный арбуз. У зрелого плода кожура — плотная, гладкая и обязательно глянцевая. На ней не должно быть трещин и вмятин. Хвостик у спелого арбуза высохший.

А вот молдавские сельхозпроизводители советуют также обратить внимание на размер полосатой ягоды.

«Я всегда хотел выращивать такой урожай, чтобы люди были довольны, пусть арбуз будет немного мельче, зато вкусный и яркий», — сказал сельхозпроизводитель Константин Попеску

Кстати, вкус арбуза зависит и от его… пола. Как утверждают продавцы, более сладкие ягоды — «девочки». Распознать их очень просто — нижняя часть у них совершенно плоская. А у арбузов «мужского пола» более выпуклая. Еще один совет, как выбрать плод — по нему нужно постучать.

«Постучите по арбузу — звук должен быть глухой, когда слишком звонкий, скорее всего, он недозрелый или переспелый», — пояснил продавец Толкунбек Момунбеков.

Вот арбуз уже куплен и привезен домой. Не надо спешить его пробовать — сначала стоит убедиться, что в плоде нет нитратов. Насторожить должны следующие моменты: неправдоподобно яркая мякоть с сиреневым оттенком, желтые волокна и гладкий глянец на срезе. Еще один способ проверки на нитраты — взять кусок мякоти и на 15-20 минут опустить его в стакан с водой. Если она станет ярко-розовой или красноватой, то место такого арбуза на помойке.

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