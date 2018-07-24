10 экстравагантных продуктов, которые можно купить и съесть в Челябинске

Гипермаркет «Теорема» считается одним из самых дорогих, но в то же время и интересных гипермаркетов Челябинска. Если что-то не удается найти в "Магните" или в SPAR, большая вероятность, что это есть именно в «Теореме».

Заработала «Теорема» ещё в 1998 году на базе бывшего универсама «Северозападный». В советское время «Северозападный» считался лучшим магазином Южного Урала. Уважая прошлое универсама, «Теорема» старается держать марку и удивлять гостей необычными продуктами на полках. Ходят слухи, что среди изобилия товаров можно ненароком найти смысл жизни и даже второй носок, но это неточно. Поэтому мы побродили по «Теореме», заглянули в самые разные углы и рассказываем, интересного из еды здесь можно найти.

Гречневое молоко

20 рублей

Начнем с чего попроще. Только вы привыкли к соевому молоку, по телевизору начали крутить рекламу овсяного, как хоп! Встречайте на прилавках гречневое. Возможно на вкус оно как гречневая каша с коровьим молоком, которую многие ели в детстве? Вы не узнаете, пока не купите эту пачку.

Вегетарианские стейки

От 290 рублей

Совсем недавно мы писали о веганских пельменях, и теперь вдогонку показываем веганские и вегетарианские сосиски, колбасу и стейки. Их тут целая полка собралась! Настоящее раздолье для веганов.

Pop-tarts

От 390 рублей

Это печенье стало известно благодаря популярному несколько лет назад интернет-мему «Нян-кэт». В 2011 году Кристофер Торрес, создатель радужного мема, нарисовал «Нян-кэта» в виде кошки с розовом печеньем вместо тела.

Прототипом тела стало печенье Pop-tarts. Позже анимированный ролик с котом развирусился по всему интернету и превратился в один из главных мемов. А печенье Pop-tarts и по сей день продается теперь по всему миру, в том числе и в «Теореме».

Чай без чая Около 200 рублей

Да, бывает и такое. По словам изготовителей, «напитки сделаны из трав, специй, сушеных овощей, фруктов и ягод. В них нет ни сахара, ни соли, ни консервантов, ни красителей, НИЧЕГО, что могло бы нанести вред Вашему здоровью». Ну все, теперь мы спокойны. В составе напитка томат-гвоздика красный томат, лист брусники, бутоны гвоздики, листья шалфея, стевия.