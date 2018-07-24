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Ленивые вареники
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Ленивые вареники 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Потрясающе вкусное блюдо, любимое многими с детства. Ленивые вареники — что может быть проще?
Ингредиенты
Творог 500 г  яйца 2 шт  мука 1 стакан
сливочное масло 3 ст. л.
сахар 2-3 ст. л.
соль 1 щепотка
Способ приготовления
Творог лучше брать не зернистый. В противном случае прокрутите его через мясорубку, протрите через сито или измельчите в блендере. Добавьте яйца, сахар, соль и растопленное масло, хорошо перемешайте. Понемногу добавляйте муку и перемешивайте до получения не слишком крутого теста.
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Выложите тесто на присыпанную мукой рабочую поверхность, разделите на 3-4 части и скатайте из каждой колбаску. Выкладывайте их на присыпанную мукой поверхность и слегка прижимайте пальцами. Затем нарежьте небольшими кусочками очень острым ножом.
Отварите в подсоленной воде порциями. Опустите вареники в кипяток, дождитесь, пока они всплывут, и после этого варите еще 2-3 минуты. Выньте шумовкой на тарелку и полейте растопленным сливочным маслом. Подавайте сразу.
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