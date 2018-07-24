Советуют диетологи: 5 способов детокса на лето

Диетологи Анжелика Малышкина, Юлиана Попека и Анастасия Гюбнер рассказали, как правильно устраивать разгрузочные дни, и поделились лучшими детокс-рецептами для лета.

Последние исследования показали: периодическое голодание продлевает жизнь. Оно «перезагружает» иммунную систему.

У всех долгожителей очень ограниченный рацион — они едят умеренно. Профессор, геронтолог, директор Института долголетия Вальтер Лонго в последнем исследовании говорит о том, что от периодического голодания погибают раковые клетки, улучшается память, увеличивается скорость мышления, снижается риск диабета, увеличивается продолжительность жизни.

Как это правильно делать? Есть такая система: 5/2. Пять дней вы питаетесь нормально, соблюдая суточную норму КБЖУ. Потом на два дня снижаете калорийность до 400 ккал (для женщин) или 500 ккал (для мужчин). Это не так мало, как кажется. Рацион может выглядеть так. Завтрак: отварное яйцо + кусочек жирной слабосоленой рыбы. Обед: орешки. Ужин: рыба на пару с овощами. Летом можно делать разгрузку на арбузе, овощах и ягодах. Но без фанатизма — не больше одного дня, чтобы не вводить организм в стресс.

Ягодный смузи

Кокосовое молоко — 100 мл Черника — 50 г Малина — 20 г Черная смородина — 15 г Кешью — 10 г Сложите все ингредиенты в блендер. Залейте кокосовым молоком. Подавайте с листьями мяты.

Многие вкладывают в понятие «детокс» не совсем верный смысл. Это естественный процесс самоочищения организма от токсичных веществ через почки, кожу, легкие. Насчет токсинов и шлаков однозначного мнения среди специалистов нет. Наш организм устроен так, что в нормальном состоянии он сам справляется с вредными веществами, поступающими с пищей и водой.

Шлаки — вообще промышленный термин, и он не применим в отношении здоровья.

Детокс на соках — всего лишь один из вариантов быстрого очищения организма. Он работает, но к нему нужен правильный подход. Почти все, кто практикует детокс на соках, не готовятся к программе. Итог — серьезный стресс для организма, который проявляется в виде мигрени, слабости, сонливости, плохого самочувствия. Многие системы и органы начинают работать в экстренном режиме. Даже кратковременный полный переход на жидкую пищу может негативно сказаться на работе ЖКТ — он устроен так, чтобы переваривать еду разной консистенции (о детоксе подробнее я рассказывала здесь).

Если вы все же намерены попробовать детокс на соках, снижайте количество твердой пищи постепенно.

Соки следует пить 6-7 раз в день. Утро лучше начать со смузи. Тем, у кого повышенная кислотность желудка и проблемы с ЖКТ, этот способ не подходит вообще.

Еще один нюанс. Для правильного детокса соки нужно готовить непосредственно перед употреблением. Через 15-20 минут после приготовления концентрация витаминов и полезных веществ в них снижается в несколько раз. При выходе из детокса не перегружайте организм тяжелой пищей. Начните с овощей на пару, постепенно возвращаясь к привычному рациону.

Овощной смузи

Огурец — 1 шт. Сельдерей — 15 г Груша — 1 шт Шпинат — 1 чашка Базилик Мята

Измельчите ингредиенты в блендере с добавлением небольшого количества питьевой воды. Начните утро с такого смузи, и оно обязательно будет добрым.

Есть расхожий стереотип, что детокс — это 3-5-7 дней на смузи и воде. Это не так. Такая система питания больше похожа на пытку и большой стресс для организма. Полноценный детокс — это минимум 33 дня перестройки организма. Почему 33? Именно столько времени нужно вкусовым рецепторам, чтобы полностью обновиться.

Детокс необходим для улучшения обмена веществ, перезагрузки организма, повышения жизненного тонуса.

Смузи из огурца и авокадо

Авокадо –1 шт. Огурец — 1 шт. Сельдерей Питьевая вода

Авокадо очистите. Нарежьте овощи кубиками. Сложите в чашу блендера, налейте 100 мл воды, пюрируйте, добавьте зелень сельдерея и воду.

Бананово-клубничный смузи

Банан — 1 шт Замороженная клубника — 100 г Апельсин — 1 шт Банан и апельсин очистите от кожуры. Нарежьте кубиками. Сложите в чашу блендера вместе с клубникой. Добавьте 100 мл воды. Пюрируйте.

Больше детокс-рецептов смотрите тут.

Салат «Табуле»

Киноа — 100 г Огурец — 1 шт. «Черри» — 100 г Болгарский перец — 1шт. Зелень Лимонный сок Оливковое масло

Киноа замочите в горячей воде на 30 минут. Варите около 15 минут. Овощи вымойте и нарежьте кубиками. Соедините все ингредиенты. Добавьте рубленую зелень, оливковое масло и лимонный сок. Готово!