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Овощная запеканка с лососем и шпинатом — удивительно нежная и полезная
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Овощная запеканка с лососем и шпинатом — удивительно нежная и полезная 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Сочная и нежная полезная запеканочка!
После того, как я узнала про заверения ученых, что шпинат продлевает молодость суставов и укрепляет память, то полюбила его с удвоенной силой. А выражается моя любовь в поиске новых полезных блюд с этой замечательной зеленью. По данному рецепту делала впервые, но так уж получилось, что пришлось «обкатывать» новое блюдо на гостях:)) Уминали и нахваливали, а уж этих приверед я знаю! Поэтому смело предлагаю всем попробовать приготовить эту запеканку.
Нам понадобится:цветная капуста — 250 г;шпинат — 1 пучок;лосось свежий — 400 г;сыр твердый — 100 г;молоко — 150 г;морковь — 1 шт. ;помидор — 1 шт. ;яйца куриные — 2 шт. ;соль и перец — по вкусу.
ПриготовлениеРазбираем цветную капусту на небольшие соцветия и провариваем минут пять. Воду слить, капусту остудить. На крупной терке потереть морковь, нарезать кубиками помидор и порубить шпинат.
Смешать вместе все овощиСмешать вместе все овощи.
Рыбу почистить, помыть, порезать небольшими кубиками.
Добавляем лосось к овощамДобавить лосось к овощам.
Форму смазать растительным маслом, выложить овощи и лосось. Готовим заливку: смешать немного взбитые яйца, молоко, натертый сыр.
Добавить соль, перец, другие любимые специи.
И заливаем нашу будущую запеканкуИ залить нашу будущую запеканку.
У меня при 180ºС в духовке запекалось 30 минут.
Подавала с молодым картофелем
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