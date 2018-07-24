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Паста с индейкой и брокколи
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Паста с индейкой и брокколи 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Сытное блюдо из пасты с брокколи и фаршем из индейки.
Ингредиенты
Паста (мелкая) 400 г  брокколи ½ кочана
оливковое масло 3 ст. л.
фарш из индейки 400 г  чеснок 3 зубчика
соль по вкусу
красный перец по вкусу
тертый пармезан 30 г  Способ приготовления
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Брокколи отварите в подсоленной воде до мягкости. Переложите в миску с ледяной водой.
Воду, в которой варилась брокколи, снова вскипятите. Добавьте пасту и отварите ее согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду, сохранив примерно 250 мл для дальнейшего приготовления.
Тем временем разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте фарш, посолите и поперчите. Готовьте, помешивая деревянной лопаткой, чтобы фарш не слипался, пока он не подрумянится. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. С брокколи слейте воду, разберите на соцветия и добавьте их к фаршу.
Добавьте пасту и тщательно перемешайте. Если блюдо получается слишком сухим, вливайте понемногу сохраненную жидкость. Добавьте тертый пармезан, перемешайте и сразу подавайте.
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