Паста с индейкой и брокколи

Сытное блюдо из пасты с брокколи и фаршем из индейки.

Ингредиенты

Паста (мелкая) 400 г брокколи ½ кочана

оливковое масло 3 ст. л.

фарш из индейки 400 г чеснок 3 зубчика

соль по вкусу

красный перец по вкусу

тертый пармезан 30 г Способ приготовления

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Брокколи отварите в подсоленной воде до мягкости. Переложите в миску с ледяной водой.

Воду, в которой варилась брокколи, снова вскипятите. Добавьте пасту и отварите ее согласно инструкциям на упаковке. Слейте воду, сохранив примерно 250 мл для дальнейшего приготовления.

Тем временем разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте фарш, посолите и поперчите. Готовьте, помешивая деревянной лопаткой, чтобы фарш не слипался, пока он не подрумянится. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще около минуты. С брокколи слейте воду, разберите на соцветия и добавьте их к фаршу.

Добавьте пасту и тщательно перемешайте. Если блюдо получается слишком сухим, вливайте понемногу сохраненную жидкость. Добавьте тертый пармезан, перемешайте и сразу подавайте.