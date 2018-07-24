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Гречаники, запеченные в соусе
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Гречаники, запеченные в соусе 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Традиционное блюдо украинской кухни по-новому — гречаники, запеченные в духовке в соусе из сметаны.
Ингредиенты
Гречка 1 стакан
мясной фарш 1 кг  панировочные сухари 100 г  лук 2 шт  яйца 2 шт  чеснок 5 зубочков
соль 1 ст. л.
черный перец по вкусу
растительное масло по вкусу
сливки или сметана 6 ст. л.
бульон или вода 1 стакан
Способ приготовления
Гречку отварите в подсоленной воде до готовности. Лук и чеснок измельчите.
Время готовки1,5 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Фарш сложите в большую миску, добавьте яйца, лук, чеснок, сухари, 2 ст. л. сметаны или сливок, 0,5 ст. л. соли и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте гречку и снова вымесите.
Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и выложите их в смазанную маслом форму.
Смешайте оставшуюся сметану с 1 стаканом бульона или воды, добавьте 0,5 ст. л. соли. Полученным соусом залейте гречаники. Запекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 40 минут. Подавайте горячими.
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