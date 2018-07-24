Гречаники, запеченные в соусе

Традиционное блюдо украинской кухни по-новому — гречаники, запеченные в духовке в соусе из сметаны.

Ингредиенты

Гречка 1 стакан

мясной фарш 1 кг панировочные сухари 100 г лук 2 шт яйца 2 шт чеснок 5 зубочков

соль 1 ст. л.

черный перец по вкусу

растительное масло по вкусу

сливки или сметана 6 ст. л.

бульон или вода 1 стакан

Способ приготовления

Гречку отварите в подсоленной воде до готовности. Лук и чеснок измельчите.

Время готовки1,5 ч Количество персон10 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Фарш сложите в большую миску, добавьте яйца, лук, чеснок, сухари, 2 ст. л. сметаны или сливок, 0,5 ст. л. соли и перец по вкусу. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Затем добавьте гречку и снова вымесите.

Из полученной массы сформируйте небольшие шарики и выложите их в смазанную маслом форму.

Смешайте оставшуюся сметану с 1 стаканом бульона или воды, добавьте 0,5 ст. л. соли. Полученным соусом залейте гречаники. Запекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 40 минут. Подавайте горячими.