Вареники с вишнями

Лето — самое время готовить блюда с ягодами. Вареники с вишнями — беспроигрышный вариант для вкусного обеда или ужина.

Ингредиенты

Яичные белки 3 шт вода 0,5 стакана

молоко 0,5 стакана

соль 1 щепотка

мука 5-6 стаканов

вишни 800 г сахар 0,5 стакана

манная крупа 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Яичные белки смешайте с водой, молоком и солью, хорошо перемешайте. Понемногу добавляйте муку и замесите крутое тесто. Накройте тесто салфеткой и оставьте на 30-40 минут.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская

Тем временем вишни вымойте, очистите от косточек и добавьте сахар и манную крупу. Перемешайте и оставьте на 30-40 минут. Затем слейте выделившийся сок.

Тесто раскатайте и вырежьте из него кружочки. Выложите на них начинку и тщательно защипайте. Отварите вареники в подсоленной воде и сразу подавайте.