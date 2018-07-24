Лето — самое время готовить блюда с ягодами. Вареники с вишнями — беспроигрышный вариант для вкусного обеда или ужина.
Ингредиенты
Яичные белки 3 шт вода 0,5 стакана
молоко 0,5 стакана
соль 1 щепотка
мука 5-6 стаканов
вишни 800 г сахар 0,5 стакана
манная крупа 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Яичные белки смешайте с водой, молоком и солью, хорошо перемешайте. Понемногу добавляйте муку и замесите крутое тесто. Накройте тесто салфеткой и оставьте на 30-40 минут.
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняРусская
Тем временем вишни вымойте, очистите от косточек и добавьте сахар и манную крупу. Перемешайте и оставьте на 30-40 минут. Затем слейте выделившийся сок.
Тесто раскатайте и вырежьте из него кружочки. Выложите на них начинку и тщательно защипайте. Отварите вареники в подсоленной воде и сразу подавайте.