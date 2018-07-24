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Сэндвич «Маргарита»
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Сэндвич «Маргарита» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сэндвич для завтрака с мягким тающим сыром, помидорами и базиликом.
Ингредиенты
Хлеб 4 ломтика
чеснок 1 зубчик
моцарелла 100 г  помидор 1 шт  базилик 1-2 веточки
оливковое масло 2 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Ломтики хлеба натрите со всех сторон зубчиком чеснока. На два из них положите половину ломтиков моцареллы, затем — тонко нарезанный помидор, измельченный базилик. Посолите и поперчите. Накройте оставшейся моцареллой и оставшимися ломтиками хлеба.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Верхние ломтики хлеба смажьте оливковым маслом. Посолите и поперчите. Разогрейте 1 ч. л. масла в большой сковороде и выложите на нее сэндвичи смазанной стороной вниз. Обжарьте в течение 4-5 минут до золотистого цвета, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны около 2-3 минут. Подавайте сразу.
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