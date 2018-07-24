Сэндвич «Маргарита»

Сэндвич для завтрака с мягким тающим сыром, помидорами и базиликом.

Ингредиенты

Хлеб 4 ломтика

чеснок 1 зубчик

моцарелла 100 г помидор 1 шт базилик 1-2 веточки

оливковое масло 2 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Ломтики хлеба натрите со всех сторон зубчиком чеснока. На два из них положите половину ломтиков моцареллы, затем — тонко нарезанный помидор, измельченный базилик. Посолите и поперчите. Накройте оставшейся моцареллой и оставшимися ломтиками хлеба.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Верхние ломтики хлеба смажьте оливковым маслом. Посолите и поперчите. Разогрейте 1 ч. л. масла в большой сковороде и выложите на нее сэндвичи смазанной стороной вниз. Обжарьте в течение 4-5 минут до золотистого цвета, затем аккуратно переверните и обжарьте с другой стороны около 2-3 минут. Подавайте сразу.