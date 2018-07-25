25 июля — День Туниса

25 июля — День Туниса (местная кухня).

Начиная с 1957 года, в Тунисе, являющемся самым маленьким государством в Северной Африке, день 25 июля ежегодно отмечается как главный государственный праздник — День Республики. В этот день 61 год назад страна освободилась от многовековой монархии и стала республикой. До этого Тунисом длительное время правили арабы, позже он находился во власти пиратов, Оттоманской империи, Испании. В конце XIX века государством стала управлять Франция, хотя у власти номинально находился тунисский бей.

Этот день является главным государственным праздником Туниса. В этот день проходит множество концертов, массовых развлекательных мероприятий. Самые яркие и красочные события сопровождают праздник в столице страны Тунисе, одноименной с названием республики. Проводятся многолюдные шествия, военные парады, авиационные шоу. Основные мероприятия проходят на авеню Хабиба Бургибы — первого президента Туниса. С заходом солнца небо над столицей вспыхивает фейерверками и салютами. И конечно по всей стране накрывают праздничные столы, собираются друзья и родственники, люди празднуют, угощаются и веселятся. Богатые традиции тунисской кухни ярко представлены на праздничных столах.

Основные продукты тунисской кулинарии — зерновые, овощи, фрукты, рыба, оливковое масло и чеснок. Во все несладкие кушанья кладут много приправ, особенно острых.

Тунисские блюда обычно очень острые и пряные, излюбленная приправа — харисса, основным ингредиентом которой является острый красный перец. Существует пословица, гласящая, что пресные блюда готовит женщина, разлюбившая мужа.

Главное блюдо Туниса — кускус. На завтрак многие едят яишницу, мучной пудинг «ассида», хсу -острый суп из манной крупы и каперсов, круассаны. Пьют молоко и кофе. На обед и ужин тунисцы едят супы, салаты, «тажин» (омлет с бобами, мясом и сыром), рыбу, кускус или макароны.

Перед приёмом пищи на стол подают небольшие плошки с закусками «кемия»: орехами, оливками, икрой кефали, сушёной рыбой, осьминогами, а также острыми овощными смесями. Среди салатов распространён «тунисский»: мелко порезанные помидоры, лук и перец, политые лимонным соком, оливковым маслом и посыпанные мятой. Зимой часто подают томатный суп «шорба». Из теста готовят «брик»: тонкие блины с яйцом, картофелем, тунцом, луком и петрушкой, либо сладкие.

Из мяса в Тунисе любят баранину, козлятину, курятину. В мясные блюда часто добавляют мёд, сахар, фрукты и сухофрукты (апельсины, инжир, финики, гранаты, изюм, абрикосы и лимонный сок), орехи (миндаль, фисташки, кедровые орехи и фундук). Распространенные мясные блюда — мергез (острая сосиска), курица на гриле, кебабы.

В тунисских водах ловят много различной рыбы и морепродуктов. Рыбу подают с чесноком, шафраном, зирой, паприкой, плодами шиповника, либо запекают с лимонами, томатами и каперсами. Крупные креветки жарятся на гриле.

Десерты в основном представляют собой выпечку с мёдом или сахарным сиропом, в который добавлено немного розовой воды, и финики. Также распространены молочные и рисовые пудинги с мёдом. Многие десерты содержат орехи и очень сладкие на вкус. Тунисцы едят пахлаву, сладкую самсу, пироги с финиками и крем из фундука.

Очень разнообразна и вкусна кухня Туниса. И сегодня за праздничным столом ей будет оказано соответствующее внимание жителями этой замечательной республики!

День сливочного мороженого с горячим шоколадом в США.

Дней мороженого в кулинарном календаре великое множество. И сегодня — сливочное мороженое политое расплавленным шоколадом. Вроде ничего особенного, но именно в этот день в Нью-Йорке готовится самое дорогое мороженое в мире. Цена этого шоколадного мороженого — «Frozen Chocolate Haute» — составляет 25 тысяч долларов. Десерт придумали владелец ресторана «Серендипити» Стивен Брюс вместе с ювелирами фирмы «Нью-Йоркская эйфория».

Шоколад в этом десерте готовится из купажа 28-и редчайших какао-бобов. Кроме них в блюде используются жирные сливки с молоком и трюфели. Перед подачей в мороженое добавляется 5 грамм съедобного золота. Подача мороженого осуществляется в широком бокале на высокой полой ножке, покрытым изнутри золотом высокой пробы.

Верх десерта покрыт взбитыми густыми сливками с тончайшей плёнкой съедобного золота, на котором располагается несколько мини-конфет, изготовленных из швейцарского горького пористого шоколада.

На подносе с бокалом десерта подается браслет из белого золота с бриллиантами (вес бриллиантов — 18 карат). Есть мороженое предполагается десертной ложечкой, изготовленной, как и браслет, из белого золота и инкрустированной бриллиантами розового, шоколадного и белого цветов. Браслет, бокал и ложечку гость ресторана может забрать с собой.

Ну а нам в этот день можно просто расплавить кусок шоколада на кусок пломбира. Я думаю, вычурное произведение нью-йоркского ресторатора будет не намного вкуснее!