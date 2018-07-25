Рецепт дня: пирог с сыром, цукини и кукурузой

440 calories

Пирог с сыром, цукини и кукурузой

Летний пирог с овощами и сыром на основе из измельчённого крекера. Пирог с сыром, цукини и кукурузой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 440 ккал

Ингредиенты

Печенье (крекер кусочки) 2 стакана Кукуруза 2 початка Цукини (или кабачок) 2 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 2 зубчика Базилик (свежий) ¼ стакана Сыр (бри тёртый) ½ стакана Сыр (чеддер тёртый) ½ стакана Сыр (пармезан тёртый) ¼ стакана Яйца 3 шт. Масло (сливочное) 8 ст. л. Масло (оливковое) 2 ст. л. Тимьян 2 ст. л. Кунжут 2 ст. л.

Смешайте в блендере крекеры, кунжут и сливочное масло.

Застелите круглую форму для пирога бумагой для выпечки и равномерно выложите внутрь основу из крекеров.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 10 минут до золотистого цвета.

В это время нарежьте лук на мелкие кубики, цукини — на тонкие кружочки и срежьте зёрна кукурузы с початка.

Смешайте овощи с оливковым маслом, чесноком, тимьяном и базиликом.

Выложите овощную смесь в запечённую основу, залейте взбитыми яйцами и посыпьте тёртым сыром.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 35—40 минут.

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