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Вода или квас: чем утолять жажду в жару
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Вода или квас: чем утолять жажду в жару 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В связи с наступающей жарой Роскачество составило список напитков, которые помогут справиться с жаждой. Эксперты настаивают на важности своих рекомендаций, так как даже обычная газировка способна нанести здоровью непоправимый вред.
В знойные дни пить хочется все подряд и как можно больше. В таком состоянии можно совершить серьезную ошибку, за которую придется расплачиваться здоровьем.
Учитывая обширный ассортимент напитков, который предлагают магазины, растеряться совсем нетрудно. Одна бутылка манит ярким цветом, другая — витаминами, третья— послевкусием, передает официальный сайт Роскачества.
Однако многие из них утолят жажду лишь на короткое время. После нескольких глотков пить захочется еще больше.
По словам врачей, сахар добавляет калорийности в рацион, а также неблагоприятно сказывается на пищеварении. Красители и примеси, которые добавляются в напитки, производители используют для привлечения внимания потребителя.
Эксперты призывают выбирать минералку без цвета и сахара. При этом врачи признали, что такую продукцию подделывают чаще всего.
Чтобы продавать богатую полезными веществами воду, нужны слишком большие затраты. Гораздо дешевле разбавить обычную воду содой. Пользы от такой жидкости ждать не приходится.
Более того, эксперты предостерегли россиян от утоления жажды лечебно–столовой водой. Лучше вдоволь напиться квасом, желательно домашним.
Ко всему прочему, отличным напитком в жару, как ни странно, считается несладкий чай, причем горячий. Также вполне подойдет слабогазированная вода без сахара. Благо, в этих напитках не плавает ничего лишнего.
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