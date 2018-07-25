Как сделать блины вкуснее

К горке блинчиков душа всегда просит чего-то поинтереснее сгущенки, варенья или сметаны. Предлагаем разнообразить вкус этими оригинальными начинками, которые превратят обычные блины в блюдо, от которого за уши не оттащишь.

С креветками и шпинатом

Ингредиенты:

Тонкие блины 1 ст.л. рапсового масла 1 средний лук-шалот, мелко нарезать 1 зубчик чеснока, измельчить 2 ч.л. муки 125 мл обезжиренного молока 5 чашек свежих листьев шпината, крупно нарезать 450 г средних креветок, очистить, удалить кишку и хвосты 1/4 ч.л. свежемолотого черного перца 1/8 ч.л. соли 1/4 чашки свежих листьев базилика, нарезать тонкими полосками 2 ст.л. свежих листьев петрушки, крупно нарезать Рапсовое масло

Приготовление:

В большой сковороде нагреть на среднем огне рапсовое масло. Добавить лук-шалот и обжарить до мягкости, но не румянить, около 2 минут. Выложить чеснок и жарить еще 30 секунд. Добавить муку и жарить, помешивая, пока все ингредиенты не смешаются, около 30 секунд. Налить молоко и варить, непрерывно помешивая, пока оно не загустеет, около 2 минут. Добавить шпинат и продолжать готовить около 30 секунд, пока листья не завянут. Выложить креветки, посолить и поперчить, и тушить, иногда помешивая, до готовности креветок, около 5 минут. Снять с огня и смешать начинку с травами.

Положить блинчик на тарелку, сверху выложить примерно 1/3 чашки начинки и свернуть. Повторить с остальными блинчики и начинкой. Подавать сразу же.

С копченым лососем

Ингредиенты на 4 порции:

4 тонких блинчика 1/2 чашки сливочного сыра комнатной температуры 1 ч.л. мелко нарезанного шнитт-лука плюс для украшения 170 г нарезанного копченого лосося

Приготовление:

Разложить блинчики на рабочей поверхности. Смешать в небольшой миске сыр и шнитт-лук. Выложить 2 столовые ложки на блин и равномерно распределить на половинке блина. Разделить рыбу между четырьмя блинами. Сложить блинчики в форме треугольника. Перед подачей посыпать блины шнитт-луком.

С рикоттой и изюмом

Ингредиенты на 5 порций:

5 тонких блинчиков

Для начинки:

2 чашки соленого сыра рикотта 1/4 чашки сахара 1 яйцо 1/2 чашки изюма

Приготовление:

Разогреть духовку до 190 градусов. Слегка смазать маслом форму для выпечки. В миске среднего размера смешать сыр, сахар, яйцо и изюм. Выложить на каждый блинчик 1/5 часть начинки, примерно 3 столовые ложки, а затем свернуть конвертом. Положить блинчики в форму и выпекать в течение 10 минут. Перед подачей по желанию посыпать сахарной пудрой и полить кленовым сиропом.

С ветчиной под голландским соусом

Ингредиенты на 12-15 блинов:

Для голландского соуса:

1 чашка сливочного масла 5 больших яичных желтков 1 ст.л. лимонного сока 2 ст.л. воды 1/2 ч.л. паприки Соль, черный перец

Для блинчиков:

1 3/4 чашки муки 3 яйца 1 1/4 чашки молока 1/2 чашки воды 1/2 ч.л. соли 1/4 чашки нарезанных трав (петрушка, тимьян, майоран, эстрагон) 4 ст.л. сливочного масла, растопить Ветчина, сливочный сыр Приготовление:

Для соуса. В маленькой кастрюле растопить масло на среднем огне. Пока масло топится, взбить в средней миске яичные желтки, лимонный сок и воду. Как только масло растает, добавить столовую ложку масла к яичной смеси, энергично взбивая. Добавить еще одну столовую ложку растопленного сливочного масла, взбивая в процессе добавления. Вылить яичную смесь в маленькую кастрюлю и продолжать энергично мешать венчиком, пока вы добавляете соус. Продолжать взбивать, пока соус не начнет густеть, около 3-4 минут. Как только он начнет густеть, приправить паприкой, солью и перцем по вкусу. Уменьшить огонь до минимального; держать на плите до подачи. Если соус будет сгущаться, добавить столовую ложку или две воды.

Для блинчиков. В миске кухонного комбайна смешать муку и яйца. При включенном двигателе влить молоко и воду. Продолжать смешивать до получения однородной массы. При включенном двигателе добавить растопленное сливочное масло и приправить солью. Перелить тесто в миску. Добавить смесь трав.

Нагреть сковороду на среднем огне. Перед добавлением теста каждый раз сбрызгивать сковороду маслом. Вылить примерно 1/4 чашки теста в середину сковороды и распределить, вращая сковороду, по поверхности. Жарить блин в течение 2-3 минут или до светло-коричневого цвета. Перевернуть и жарить еще около минуты. Переложить билн на блюдо и повторить с оставшимся тестом. На готовые блины тонким слоем намазать сыа, положить ломтик ветчины и завернуть. Сверху полить блинчики голландским соусом и сразу же подавать.

Со шпинатом

Ингредиенты на 2 блина:

2 тонких блинчика

Для начинки:

1 чашка замороженного шпината, отжать воду и дать подсохнуть 1/2 чашки сыра рикотта 2 ст.л. тертого сыра пармезан Острое салями по вкусу

Приготовление:

Смешать шпинат, рикотту и пармезан. Выложить начинку на блины. Добавить нарезанное салями и завернуть блинчик. По желанию посыпать сверху сыром. Выпекать в духовке в течение 15 минут при 175 градусах. Подавать блины горячими.

С курицей и спаржей

Ингредиенты на 4 порции:

8 тонких блинов 3 ст.л. сливочного масла 2,5 чашки мелко нарезанной жареной курицы 1,5 чашки соленой рикотты 3/4 чашки тертого сыра пармезан 1/4 чашки нарезанной зелени (петрушка, укроп, зеленый лук) 1 лук-шалот, нарезать 230 г спаржи, обрезать кончики и нарезать на небольшие куски 3/4 чашки куриного бульона 1 ч.л. мелко тертой лимонной цедры Крупнозернистая соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 градусов. Смазать маслом большую форму для выпечки. Смешать в миску курицу, рикотту, 1/2 чашки пармезана, 3 столовые ложки зелени, 3/4 чайной ложки соли и 1/2 чайной ложки перца. Выложить около 1/4 чашки начинки на нижнюю половину каждого блина и завернуть. Выложить блины «швом» вниз в форму для выпечки. Накрыть фольгой и запекать около 15 минут.

Тем временем растопить 3 столовые ложки сливочного масла в сковороде на среднем огне. Добавить лук-шалот и обжарить до мягкости, около 1 минуты. Добавить спаржу и обжарить до мягкости, около 3 минут. Добавить куриный бульон, лимонную цедру и оставшуюся столовую ложку зелени. Продолжать готовить на медленном огне, пока соус немного не загустеет, около 2 минут. Добавить оставшийся пармезан и приправить солью и перцем.

Выложить блинчики на тарелки, сверху дополнить соусом со спаржей и посыпать пармезаном.

С грибами и сыром

Ингредиенты на 4 порции:

Для блинов:

125 г муки 2 средних яйца 375 мл молока 1 ст.л. подсолнечного масла

Для начинки:

25 г сливочного масла 500 г различных грибов, разрезать пополам и нарезать тонкими ломтиками 4 зеленых лука, мелко нарезать 3 зубчика чеснока, мелко нарезать 2 ч.л. листьев тимьяна 4 ст.л. белого вина или воды 150 г мягкого сыра типа бри, нарезать на маленькие кусочки

Приготовление:

Просеять муку в большую миску. Сделать в середине муки колодец, добавить в него яйца и половину молока. Смешивать до тех пор, пока не останется комочков. Добавить оставшееся молоко и масло и смешать еще раз до получения однородной массы. Отложить тесто в сторону и дать постоять примерно 10 минут.

Нагреть сковороду на среднем огне, смазать маслом. Налить около 4-5 столовых ложек теста и распределить по поверхности сковороды. Жарить в течение приблизительно минуты до глубокого золотистого цвета, перевернуть и жарить еще в течение 30 секунд. Повторить с оставшимся тестом.

Для начинки. Растопить сливочное масло в большой сковороде или воке, добавить грибы и обжарить на среднем огне в течение 5-6 минут до золотистого цвета. Добавить лук, чеснок и тимьян и жарить еще в течение 3 минут. Влить вино или воду и тушить в течение минуты перед снятием с огня. Добавить бри. Выложить смесь на блины и завернуть.