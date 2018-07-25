Рецепт дня: Запеченный сибас с красным луком

Запеченная рыба, может быть, и не диво, но Sobesednik.ru предлагает необычный рецепт: сибас с белым и красным луком.

Сибас, он же лаврак или «морской волк», рыба для многих диковинная, а потому мы расскажем не только как его приготовить, но и как его правильно выбрать:

Рыба должна пахнуть морем и не иметь ярко выраженного неприятного запаха.

Обратите внимание на жабры. В магазине должны быть специальные одноразовые перчатки, чтобы посмотреть жабры. Жабры должны быть светло-розового цвета.

Посмотрите рыбе в глаза. У хорошей рыбы они должны быть ясными. Если они мутные — значит, рыба не первой свежести.

Потрогайте тушку. Нажмите на рыбу, посмотрите, остался ли от вашего прикосновения след. Свежая тушка должна быть достаточно твердой.

Присмотритесь к замороженной рыбе. Если льда нет или его много, то это говорит о том, что продукт размораживали и снова замораживали. Лед должен быть тонким и прозрачным.

Что понадобится:

сибас — 2 шт. по 300 г лук белый — 2 шт.

лук красный — 1 шт.

сладкий перец (болгарский) помидоры — 2–3 шт.

оливки — 100 г приправа для рыбы: кориандр, куркума, базилик, чеснок (по вкусу)

масло оливковое — 2 ст. л.

соль и черный перец (по вкусу)

лимон — 1 шт.

1. Удалите чешую, выпотрошите и тщательно вымойте рыбу, вырежьте жабры.

2. Натрите рыбу приправой по своему вкусу. Сбрызните слегка лимоном. Оставьте ее мариноваться на 10–15 минут.

3. Очистите лук, нарежьте его кольцами. Белые луковицы пойдут под сибас в качестве подушки, а красный лук можно разложить сверху и внутри рыбы.

4. Сладкий перец (можно использовать разных сортов) вымойте и нарежьте кубиками.

5. В противень первым слоем выложите белый лук, затем помидоры, нарезанные кольцами. Полейте оливковым маслом.

6. Следующий слой будет из сладкого перца разных сортов вперемешку с оливками. На всю эту красоту положите промаринованный сибас.

7. Сверху и в брюшко рыбы положите красный лук. Снова полейте немного оливковым маслом.

8. Последним слоем на сибас выложите кольца помидора. Поперчите немного.

9. Предварительно разогрейте духовку. Накройте противень фольгой и поставьте рыбу с овощами запекаться на 20–25 минут при 180 градусах.