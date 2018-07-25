То, чего не напишут на этикетках: что нужно знать о 10 «вредных» пищевых добавках

Как часто вы берете с полки плавленый сыр, сливочное масло, газировку или печенье и начинаете читать этикетку, прежде чем положить товар в корзину? Возможно, что так всегда и происходит. Но сколько полезной информации вы извлекаете для себя из этих букв и цифр? Чтобы формально удовлетворять требованиям различных инстанций, простые с виду продукты говорят с нами на зашифрованном языке, что сбивает покупателей с толку.

Любому, кто живет в городе и преследует цель питаться в этих условиях только здоровой и натуральной пищей, давно пора смириться с тем, что промышленность изгоняет из исходного сырья все живое и восполняет утраты подкислителями, стабилизаторами, эмульгаторами, консервантами, и колбаса превращается в чашку Петри. Остается только вооружаться информацией и знать, что ты кладешь себе в рот.

Мы собрали десятку самых часто встречающихся пищевых добавок и попытались поведать о них беспристрастно.

Источник: Steak Lovers

Глутамат натрия

Самая известная и самая неоднозначная добавка, скрывающаяся за маркировкой Е621. Глутамат усиливает вкус и придает ему новый оттенок, который называется умами. Устойчивая связь с картофельными чипсами, бургерами, дошираком, смесями специй и прочими консервами, джанкфудом и нежелательными продуктами настолько испортила глутамату натрия имидж, что в народе его величают не иначе как «тихим убийцей». Он якобы разрушает мозг, портит зрение, вызывает аллергии и наркотическую зависимость — после встречи с глутаматом нормальная пища для человека перестает существовать.

Из перечисленного подтверждена только аллергия. К ней добавляются другие побочные действия, такие как возбуждение центральной нервной системы, снижение уровня гемоглобина при регулярном употреблении, раздражение слизистой рта и трещины на губах. Однако ни о каком массовом геноциде речи нет — негативные эффекты касаются только тех, кто чувствителен к добавке как к таковой. Остальные за свое здоровье и жизнь могут не бояться.

Кукурузный сироп

Обнаруживается в безалкогольных напитках, специях, хлебобулочных изделиях. Разумеется, он встречается в фастфуде: минувшей зимой копания «Макдоналдс» в Австралии выпустила на рынок секретный соус для «Биг Мака» — бутылку в 50 мл, где с горчицей, уксусом, луком и специями соседствует и высокофруктозный кукурузный сироп.

В пищевой промышленности он широко используется как загуститель и подсластитель блюд, и притом вполне натуральный, потому что фруктоза — естественный сахар, просто стоит дешевле обычного, при этом химически ему почти идентичен. Если сироп добавить в продукт, то он будет выглядеть свежим, нежным и долго не засохнет.

Что до вреда, то подкрепить опасения за здоровье людей точными фактами ученые пока не могут, а потому фруктозным сахаром не стоит злоупотреблять, как и привычным. Но если ваши предубеждения берут верх, то откажитесь от того, что перечислено в начале.

Изофлавоны сои Веганы и вегетарианцы нашли в сое надежное утешение, притом что не по всем аспектам ученые высказываются однозначно. Да, по содержанию белка она сопоставима с мясом и рыбой, она снижает уровень холестерина и способствует похудению. С другой стороны, содержащийся в сое особый фермент подавляет активность белков и ферментов, помогающих их усваивать. Также соя нарушает развитие эндокринной системы у детей и негативно влияет на организм при беременности.

Но что за слово мы вынесли в подзаголовок? Изофлавоны — это вещества, структурно схожие с женским гормоном эстрогеном. При наличии в организме раковой опухоли эстроген стимулирует ее рост, но изофлавоны сои способны это предотвратить, занимая места эстрогенов. Однако врачи категорически не рекомендуют принимать изофлавоны сои в чистом виде как пищевую добавку, если нет стопроцентной уверенности в отсутствии опухолей, а это медицинской диагностике пока не под силам.

Пальмовое масло

Эту разновидность растительного масла получают из мягкой части плодов масличной пальмы. Статистика Всемирного фонда дикой природы гласит, что 50% всех упакованных продуктов содержат в своем составе пальмовое масло. Масло плодов пальмы является одним из рекордсменов по содержанию витамина Е, что позволяет говорить о нем как о профилактическом средстве при борьбе с раком, а также витамина А. Основной вред пальмового масла заключается в том, что оно содержит значительный процент насыщенных жиров. Масло проходит процесс гидрогенизации, когда из жидкого состояния получают твердое, по сути жир.

Однозначного мнения опять нет: за счет насыщенных жиров масло создает проблемы с сердцем, но наличие витаминов А и Е должно делать масло полезным для профилактики раковых заболеваний. Но чаще сталкиваешься как раз с обратными утверждениями. Их оправдывает то, что наряду с пищевым красным пальмовым маслом существует масло техническое. Оно исключительно вредное, но его низкая цена подталкивает использовать его при производстве мороженого, печенья и сыра.

Глютен

Глютен, или клейковина, — сложный белок, обнаруженный в злаковых растениях. Именно благодаря ему тесто становится эластичным, а выпечка — вкусной. Но найти его можно не только в крупах и выпечке, но и в йогуртах, мороженом и других молочных продуктах, которым глютен придает вязкости. В колбасах, сосисках и алкоголе он тоже присутствует.

Но отказаться от глютена действительно стоит только тем, кто страдает от целиакии, когда организм не принимает этот белок и в попытках от него избавиться наносит себе побочный ущерб. Это выливается в сахарный диабет, нехватку веса, подавленные состояния. Количество таких людей составляет 1% от общего числа населения планеты. Является ли клейковина источником зла для остальных 99% — неизвестно, и есть подозрения, что безглютеновая диета — просто модное поветрие.

Аспартам

Этот искусственный подсластитель слаще сахара в 200 раз. Аспартам включен в состав диетических газировок, жевательных резинок без сахара, йогуртов, конфет и прочих сладких продуктов. Аспартам навлек на себя лучи гнева за метанол — кислоту, которая является продуктом распада аспартама в организме и якобы канцерогенна. Компанию раку составляет депрессия, головная боль, аллергия — во всем этом якобы повинен данный подсластитель.

То ли к счастью, то ли к сожалению, эти обвинения не могут аргументировать даже ученые. Последние исследования больше говорят об отсутствии вообще какого бы то ни было вреда, но поглощать его ведрами все равно не стоит.

Нитрит натрия

Белому порошку нитрита натрия отведена роль консерванта, дольше сохраняющего приятный для глаза вид продукта. Нитрит натрия можно встретить в составе мясных и рыбных продуктов, колбасе, сосисках, копченостях и ветчине, чей яркий красный цвет — заслуга консерванта.

При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве увеличивает потенциальную возможность раковых болезней при употреблении продуктов, проходивших тепловую обработку в присутствии нитрита натрия. Также нашлась связь между употреблением подобных продуктов и раком кишечника и между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и тяжелыми заболеваниями дыхательных путей.

Ортофосфорная кислота

Еще одна добавка, количество кривотолков вокруг которой идет вразрез и с научными данными, и с бытовыми опытами. Ортофосфорная кислота включена в состав газированных напитков для их подкисления, а ее производные попадаются в колбасах и плавленых сырах. Попадая в желудок, она повышает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону кислотности, и, чтобы ее компенсировать, организм вытесняет кальций из костей и зубов. Результат — кариес и покалывания в желудке. По крайней мере, так говорят.

Однако вот незадача: желудочная кислота сильнее ортофосфорной на порядки, но мы почему-то до сих пор себя не переварили. Кока-коле далеко до чистой кислоты, что демонстрируют опыты. Положите человеческий зуб или кусок мяса в емкости с чистой кислотой и газировкой на пару дней, и разница будет колоссальной — в газировке недостаточно кислоты, чтобы нанести структуре кости и мяса тот урон, которым любят пугать маленьких детей.

Генно-модифицированные организмы

Сами они добавками не являются, но могут входить в состав таковых. Включить эти пресловутые организмы в наш список позволяют масштабы истерии в обществе, слишком обеспокоенном тем, что злые ученые идут наперекор законам природы и цинично извращаются над любимыми натуральными продуктами. Пока же доказательств их фатального воздействия на человеческий организм как не было, так и нет, а волнения проистекают только из нежелания разобраться в определениях.

Искусственные пищевые красители

Еду «подкрашивали» всегда. Но со временем безопасные натуральные красители вытесняются искусственными органическими соединениями, которых нет в природе. Исследования показали, что пользы в них никакой, а вреда хватает как для детей, так и для взрослых: возбудимость, снижение концентрации, перепады настроения, дисбактериоз, аллергия, рассеянность.