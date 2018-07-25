Ещё
Слоеная самса: невероятное блюдо из пресного теста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слоеная самса: невероятное блюдо из пресного теста 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
На Востоке говорят, что каждый человек, живущий в Узбекистане, должен с закрытыми глазами уметь готовить слоеную самсу. Так это или нет — сказать сложно. Но факт неоспорим — практически все среднеазиатские рецепты самсы невероятно вкусные. Начинки самсы бывают самые разные — это может быть и мясо, и зелень.
Еще одним плюсом самсы является пресное тесто, а это значит, что вред для фигуры будет минимальный. Так что не стоит откладывать вопрос на потом, тем более, что приготовить самсу можно на самой обычной кухне!
Steaklovers.ru: последние новости
Почему нужно хранить хлеб в морозилке Как красиво нарезать огурцы и помидоры Как сделать домашний майонез
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чудо в перьях»17
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу147
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья8
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты4
На что способен обычный картофель
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
03:41
Сколько золота вы содержите
Здоровье
00:50
Супермодель расскажет правду о романе с Ди Каприо
Звёзды
00:11
32-летняя Шейк показала фото из ванной комнаты
Звёзды
08:57
10 вещей, которых не должно быть в спальне
Дом и сад
05:34
Знаменитости, обожающие парики
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение