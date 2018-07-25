Слоеная самса: невероятное блюдо из пресного теста

На Востоке говорят, что каждый человек, живущий в Узбекистане, должен с закрытыми глазами уметь готовить слоеную самсу. Так это или нет — сказать сложно. Но факт неоспорим — практически все среднеазиатские рецепты самсы невероятно вкусные. Начинки самсы бывают самые разные — это может быть и мясо, и зелень.

Еще одним плюсом самсы является пресное тесто, а это значит, что вред для фигуры будет минимальный. Так что не стоит откладывать вопрос на потом, тем более, что приготовить самсу можно на самой обычной кухне!