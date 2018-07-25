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Кабачки вот так готовлю — просто объедение
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Кабачки вот так готовлю — просто объедение 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Эти кабачки просто объедение! Стараюсь все овощи не жарить на масле, а готовить именно в духовке. И вкусно, и полезно.
Ингредиенты:
кабачок;
помидор;
чеснок;
подсолнечное масло (для смазывания формы);
соль;
перец;
специи по вкусу;
сметана.
Всё готово, приступаю
Приготовление:
Кабачок помыла и почистила, ножиком (что справа), он очень тонко срезает кожицу с овощей. Удобная штука.
Кабачок почистила
Теперь мусор в сторонку, резать и укладывать. А чеснока ещё надо почистить, пожалуй.
Не спешить главное))
На «пятаки» порезала, выложила на смазанную подсолнечным маслом форму. Сверху уложила нарезанные помидоры, посолила, поперчила, специи (использую прованские травы), чеснок, сметану… и в духовку (при 200ºC) на 30-40 минут. Главное — не надо сразу много подготавливать овощей — всё по ходу действия. Вот и готово, отправляю в духовку.
Отправляю в духовку
И вот, наконец-то, долгожданные мои.
Сочные получились, очень вкусные
Очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете. Приятного аппетита! И отличного всем отдыха на даче!
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