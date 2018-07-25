Кабачки вот так готовлю — просто объедение

Эти кабачки просто объедение! Стараюсь все овощи не жарить на масле, а готовить именно в духовке. И вкусно, и полезно.

Ингредиенты:

кабачок;

помидор;

чеснок;

подсолнечное масло (для смазывания формы);

соль;

перец;

специи по вкусу;

сметана.

Всё готово, приступаю

Приготовление:

Кабачок помыла и почистила, ножиком (что справа), он очень тонко срезает кожицу с овощей. Удобная штука.

Кабачок почистила

Теперь мусор в сторонку, резать и укладывать. А чеснока ещё надо почистить, пожалуй.

Не спешить главное))

На «пятаки» порезала, выложила на смазанную подсолнечным маслом форму. Сверху уложила нарезанные помидоры, посолила, поперчила, специи (использую прованские травы), чеснок, сметану… и в духовку (при 200ºC) на 30-40 минут. Главное — не надо сразу много подготавливать овощей — всё по ходу действия. Вот и готово, отправляю в духовку.

Отправляю в духовку

И вот, наконец-то, долгожданные мои.

Сочные получились, очень вкусные

Очень вкусно. Приготовьте, не пожалеете. Приятного аппетита! И отличного всем отдыха на даче!