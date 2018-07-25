Можно ли прожить целый день на 100 рублей

Прожить в день на 100 рублей? Легко, если уметь грамотно распределять финансы. И это не такая уж маленькая сумма: взгляните, что можно купить всего на сто рублей и что можно из этого приготовить.

На покупку продуктов уйдет немало времени. В эконом-супермаркетах на развес продают все, начиная от муки и заканчивая макаронами — даже чай развесной можно купить.

Набор продуктов на 100 рублей получается изрядный: есть и основа для блюда и мясо, и куриная ножка.

Все, что готовит экспериментатор на видео трудно назвать кулинарными шедеврами:

С другой стороны, задача выполнена полностью: на 100 рублей человек и в самом деле может питаться весь день, получая разнообразную пищу с должным уровнем белков и витаминов.