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Можно ли прожить целый день на 100 рублей
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Можно ли прожить целый день на 100 рублей 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Прожить в день на 100 рублей? Легко, если уметь грамотно распределять финансы. И это не такая уж маленькая сумма: взгляните, что можно купить всего на сто рублей и что можно из этого приготовить.
На покупку продуктов уйдет немало времени. В эконом-супермаркетах на развес продают все, начиная от муки и заканчивая макаронами — даже чай развесной можно купить.
Набор продуктов на 100 рублей получается изрядный: есть и основа для блюда и мясо, и куриная ножка.
Все, что готовит экспериментатор на видео трудно назвать кулинарными шедеврами:
С другой стороны, задача выполнена полностью: на 100 рублей человек и в самом деле может питаться весь день, получая разнообразную пищу с должным уровнем белков и витаминов.
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