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В Самарской области продавали овощи с яйцами глистов
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В Самарской области продавали овощи с яйцами глистов 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Региональный Роспотребнадзор изъял из продажи овощи с яйцами глистов и высокой дозой нитратов. Ведомство отчиталось о контроле качества плодоовощной продукции в первом полугодии 2018-го. Всего были проверены 869 образцов. Изучалась продукция на рынках и в тепличных хозяйствах области. 2 образца не соответствовали гигиеническим нормам: превышение содержания нитратов. Ещё в 4 обнаружили яйца паразитических червей — гельминтов. С реализации снято 13,5 кг овощей. Ответственные за нарушения предприниматели заплатят штраф на общую сумму 58 тыс. руб.
Фото: pixabay.com
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