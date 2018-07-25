В коптильне и на мангале. Секреты копчения рыбы на даче и пикнике

Ароматная копчёная рыба с сочным нежным мясом станет настоящим деликатесом для пикника и отдыха на даче. Блюдо довольно лёгкое в приготовлении и доступное для каждого по ингредиентам. Правда, процесс подготовки рыбки и копчения займёт как минимум пару часов. Как раз, чтобы у вас разыгрался аппетит на свежем воздухе!

О том, как правильно закоптить рыбу горячим способом до золотистой корочки, причём не только в специальной коптильне, читайте в материале «АиФ-Челябинск».

Выбираем правильную рыбу

Идеальный вариант — самостоятельно поймать рыбу и тут же закоптить её в полевых условиях. Если вы не рыбак, отправляйтесь на базар или магазин в поисках свежей рыбки. Именно она получится самой вкусной. Когда выбор невелик, подойдёт и свежемороженая рыба.

Выбирайте экземпляры одинакового размера и одного вида. Рыба должна быть без повреждений, с плотной чешуёй. Отлично подойдёт скумбрия, сиг, сом, судак, камбала и треска. Также можно коптить окуней, лещей, щук и карпов, которых вы выловите в речке.

Потрошим, но не чистим

Для начала нужно хорошенько промыть рыбу под проточной водой. Мелкую рыбёшку не потрошат и коптят целиком. У средних экземпляров перед приготовлением лучше удалить жабры, внутренности и тёмную плёнку с рёбер. В противном случае копчёное мясо может горчить. А вот чистить не обязательно: чешуя не пропустит дым во время копчения и сохранит влагу, чтобы мясо получилось сочным. Исключение составляют сиги и случаи, когда чешуя сильно повреждена. Голову и хвост оставляем. Но если тушка слишком большая и не лезет в коптильню, можно разрезать её пополам на два куска или убрать голову. Также допустимо сделать стейки. Завещающий этап — просушите рыбу бумажными салфетками.

Не жалейте соли

Но коптить ещё рано. Для начала следует засолить тушку. Так процесс копчения пойдёт быстрее, а рыбка с дымком получится вкуснее. Если вы готовите на природе только что пойманную рыбу и планируете сразу съесть её, то выбирайте сухой посол. В этом случае процедура соления займёт 2 — 4 часа в зависимости от размера улова. Однако те, кто хотят получить более выраженный вкус, оставляют рыбу на более длительное время — от нескольких дней до недели.

Натрите тушки солью (желательно морской) по направлению против чешуи, крупные экземпляры нарежьте вдоль хребта и посолите внутри. Положите рыбу рядком в таз и обильно посыпьте солью крупного помола. Следующий слой укладывайте наоборот — хвосты к головам. И снова посолите. Сверху прижмите грузом и оставьте на несколько часов. Если солите дома — то в холодильник, а на природе надо вырыть яму и накрыть её одеялом от мух.

Когда рыба просолится — промойте её под проточной водой и вывесите просушиться, чтобы та немного завялилась. На это уйдёт от 30 минут до 2 часов в зависимости от ваших предпочтений. Далее положите в брюшки чёрный перец горошком, лавровый лист и измельчённый чеснок. Можно добавить и другие пряности по вкусу. Перед тем, как укладывать на решётку коптильни, рыбьи тушки надо обильно смазать растительным маслом.

Мокрый способ засолки предполагает помещение рыбы в концентрированный раствор соли — так называемый тузлук. Он готовится из расчета 1:5, то есть 1 кг соли на 5 литров воды. Рыбу помещаем в тару и заливаем соляным раствором, сверху кладём груз для прессовки. В этом случае просол длится уже 1,5 — 2 дня. После этого рыбу не надо промывать, а просто просушить в течении нескольких часов перед коптильней.

Маринуем рыбку

Вместо классической засолки рыбу перед копчением можно подержать в маринаде. В зависимости от его ингредиентов вкус блюда будет отличаться.

Пряный маринад с лимоном

1 литр воды2 ст. ложки соли3 листочка лаврового листа1 луковица½ лимона1 ч. ложка корицы1 ч. ложка сахара1 ч. ложка перцачабрец, шалфей, розмарин — по щепотке

Доведите воду до кипения, посолите. Добавьте в кастрюлю крупно нарезанный лимон, лук и остальные ингредиенты. Держите на огне в течение 7 минут. В остуженный маринад поместите рыбу на 10 — 12 часов.

Маринад для рыбы на кефире

1 стакан кефира50 мл растительного масла1 ст. ложка соли1 ч. ложка сахара2 зубчика чеснока4 веточки мятычёрный молотый перец — по вкусу

За счёт кефира рыба получается сочной и мягкой. Для приготовления добавьте в кефир все ингредиенты и перемешайте. Держите тушки в таком маринаде в течение 6 часов.

Маринад для рыбы с красным вином

1 литр воды150 мл вина2 ст. ложки соли4 шт. гвоздики½ ч. ложки тмина½ ч. ложки душистого перца горошком

Гвоздика придаст рыбе особенный аромат, а вино сделает её мясо нежным. Для маринада добавьте в воду соль и гвоздику и варите на огне 10 минут. Когда бульон остынет, положите в него остальные продукты. Хорошо размешайте рассол и поместите в него рыбу на 4 часа.

Коптим на ольхе или вишне

Пока рыба солится либо маринуется, готовим коптильню. Для копчения рыбы важно подобрать правильную древесину. Обычно используют щепки, стружку, веточки и листья ольхи. Подойдут тонкие прутики и листва фруктовых деревьев — вишни, яблони, груши, сливы, а также смородины и малины. А вот хвойные деревья брать не рекомендуется, иначе копчёная рыба будет горчить.

Предварительно с древесины надо снять кору, так как в ней содержится много смолы. Далее измельчите дерево на кубики по 2 — 3 см. Перед закладкой опилки надо немного увлажнить, чтобы при открытии крышки коптильни они не вспыхнули. После замачивания ровным слоем насыпаем их по дну коптильни.

Следим за углями

Рыбу на решётку надо укладывать одним слоем таким образом, чтобы тушки не соприкасались и пропитывались дымом со всех сторон. Если в вашей коптилке два уровня, то на первый, где будет жарче, кладите рыбу с более толстой кожей или в фольге, на второй — остальную. Перед тем, как ставить коптильню на огонь, убедитесь, что угли распределены равномерно. При этом необходимо, чтобы несколько поленьев ещё горели. Огонь вызовет резкий приток к рыбе чистого дыма, без посторонних запахов.

Крышка коптильни во время приготовления должна быть плотно закрыта. Открывать её строго запрещено — иначе опилки вспыхнут. Как только повалит белый дым — значит, щепки начали коптить рыбу. Когда коптильня прогреется, следует убрать горящие поленья и доводить рыбу уже только на углях. Для средней рыбы процесс займёт около 30 — 40 минут.

Прежде, чем открывать коптильню, убедитесь, что она остыла, и дым прекратил валить из неё. Готовая рыба приобретёт тёмно-золотистый оттенок. Если тушка светлая — она ещё сырая. Если вам хочется, чтобы вкус копчения был не сильно выраженный, то перед укладкой заверните рыбу в фольгу, оставив наружу голову и хвост.

Копчёную рыбу надо хранить в холодильнике, но не более трёх суток. При этом каждую тушку желательно обернуть бумагой. Кушать такую рыбу можно и холодной, не подогревая. Также можно положить копчёную рыбу в полиэтиленовый пакет и убрать в морозильную камеру. В течение полугода её можно будет достать и разогреть в духовке или микроволновке.

Коптим в мангале

Стоимость компактной коптильни стартует от 2 тысяч рублей. Однако любители копчёной рыбки советуют покупать агрегат от 20 литров. С маленькой будет много возни, а приготовить в ней удастся только одну — две тушки. Выбирайте коптильню, изготовленную из железа. Идеальный вариант — нержавеющая сталь. Хоть такая коптильня и стоит дороже, но и прослужить она дольше. Лучше брать устройство прямоугольной формы, наличие ручек — обязательно. Также обратите внимание на поддон для сбора стекающего рыбьего жира и сока. Если выберете аппарат без него, то придётся ставить коптильню над огнём, немного наклонив.

Кстати, закоптить рыбу на даче можно даже без специальной коптильни. Понадобиться только мангал, в который надо заложить древесину. Брать надо жирную рыбу, например — скумбрию или терпуга. Подойдёт также сельдь. Заверните тушку в несколько слоёв фольги, проткнув в той дырочки. Коптите рыбу на решётке на заранее разогретых углях. Можно обойтись и без фольги. Тогда рыбу надо будет накрыть кастрюлей, чтобы дым не рассеивался, и блюдо коптилось.