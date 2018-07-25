Чем желтее и крупнее, тем лучше? О мифах, связанных с яйцами

Яйца — этот продукт, которые на нашем столе появляются регулярно в том или ином виде. Некоторые стараются покупать только деревенские яйца. Другие считают особо питательными яйца с двумя желтками. Третьи старательно откармливают куриц, чтобы и яйца они приносили покрупнее. Есть ли смысл в поисках таких яиц и откорме несушек? Мы попытались разобраться в этих вопросах, понять, что из этого миф, а что нет.

Жирная курица — не несушка!

В деревнях те, кто держит несушек, нередко говорят о том, что сейчас яйца стали гораздо крупнее, чем прежде. А вот будут ли такие яйца вкуснее?

«Размер яйца свидетельствует, прежде всего, об энергетической составляющей кормов, — поясняет главный зоотехник яичного производства Магнитогорского птицеводческого комплекса Алеся Довлатова. — Витаминов и в крупном, и в маленьком яйце одинаковое количество, поэтому гоняться за размером смысла нет. Что касается зависимости размера от сезона года, то на крупных птицеводческих фабриках круглый год сохраняется свой микроклимат — в том числе, и световой режим, так что наши несушки от смены сезонов не зависят. А вот на частных подворьях, конечно, при уменьшении светового дня способность нестись у куриц снижается».

Специалист подтвердила, чем крупнее курица, тем большие яйца от неё можно получить. Но только стремление некоторых хозяев быстрее откормить куриц — сомнительная затея. Есть крестьяне, которые используют ля этих целей даже корм, предназначенный для свиней. Рассказывают, что были случаи, когда перекормленные ожиревшие курицы ломали себе ноги, которые не выдерживали такого веса.

«До такой крайности, разумеется, доходить нельзя, — считает Алеся Довлатова. — Ведь ожиревшая курица попросту не сможет нестись, так как у неё будет нарушен обмен веществ».

Желтизна зависит от зелени

Часто покупатели обращают внимание и на внешний вид желтка. Если кого-то пугает, если он обнаружит внутри два желтка, то другие, наоборот, только за такими и охотятся — считают, что найти такое яйцо к удаче. Другие верят в особые питательные свойства. На самом деле это просто значит, что у несушки одновременно созрели две яйцеклетки.

«Ни на вкус, ни на какие-то другие качественные характеристики два желтка не влияют», — подтверждает специалист яичного производства.

Распространено и другое убеждение — в высоком вкусовом качестве яркого желтка. Считается, что именно такой желток у яиц деревенских несушек. Но в действительности такой цвет объясняется тем, что деревенские курицы чаще питаются различными растениями, а некоторые хозяйки их специально для этого кормят, например, рубленой крапивой.

«Яркий желток — это больше эстетический эффект, — говорит Алеся Довлатова. — Мы, кстати, на фабрике добавляем травяную муку в корма, чтобы желток стал ярче — просто знаем, что потребителям это нравится. На частных подворьях желток особенно выражен в яйцах тех несушек, которые питаются кукурузой, другими кормами с высоким содержанием витамина А. Но опять же — на вкус разницу между ярким желтком и тем, что побледнее, вы не почувствуете».

Опасно ли «кровавое яйцо»?

Деревенские яйца может и более привлекательны, как все натуральное (тем более, что сейчас мода на экологичную продукцию), но не надо забывать о сальмонелле — при покупке яиц на каком-либо подворье, визуально вы никак не определите, заражено ли яйцо. Это можно сделать лишь в лабораторных условиях.

Кстати, были случаи, когда в некоторых деревнях яйца, которые продавали как экологически чистые, показали высокое содержание диоксинов — а причиной оказались домашние печи, где крестьяне сжигали не только дрова или уголь, но и различный мусор. В итоге вредная сажа оседала в округе, а вместе с пищей несушек оказывалась в яйцах.

Если два желтка мало кого пугают, то кровяные прожилки, которые можно обнаружить, разбив яйцо, заставляют многих нервничать — не лучше ли избавиться от такого «кровавого яйца»?

«Это совершенно не заразно, — заверяет специалист. — Кровяные прожилки встречаются достаточно редко. Это обычно означает, что у какой-то конкретной несушки есть раны в яйцеводе. Вот если сразу в нескольких яйцах подряд вы обнаружили такие прожилки, лучше такие продукты отложить в сторону».

Не стоит обращать внимания на цвет скорлупы — белая или коричневая окраска зависит от породы курицы, а на вкусовые качества никак не повлияет.