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Чипсы и шоколадное печенье неожиданно угодили в список полезных продуктов
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Чипсы и шоколадное печенье неожиданно угодили в список полезных продуктов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Британские ученые в очередной раз удивили неожиданными выводами. В этот раз авторами стали диетологи. Специалисты в области питания внесли чипсы и шоколадное печенье в список полезных продуктов.
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К полезным продуктам эксперты по питанию также отнесли консервированные овощи, так как все полезные свойства в них просто «заклеиваются».
В список самых неполезных продуктов диетологи отнесли пиццу, колбасные изделия, маргарин и хлеб, пишет издание «Известия».
Ранее диетологи из США в тот же список внесли мясные продукты. После проведенного исследования они выявили прямую связь между употреблением мяса и развитием маниакального синдрома.
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