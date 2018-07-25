Чипсы и шоколадное печенье неожиданно угодили в список полезных продуктов

Британские ученые в очередной раз удивили неожиданными выводами. В этот раз авторами стали диетологи. Специалисты в области питания внесли чипсы и шоколадное печенье в список полезных продуктов.

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«Так могут есть только звезды»: правильное питание от Валерии стоит больше 100 тысяч в месяцПроект по доставке здоровой еды от Валерии продолжает развиваться: на днях сервис официально начал работу. Меню от певицы привело поклонников в восторг, а вот цены на продукты вызвали негодование и недовольство — так питаться могут позволить себе коллеги артистки, а не простые люди. Эксперты, поясняя свою точку зрения, отметили, что в чипсах содержится суточная потребность человека в калориях, а в бисквите шоколадного печенья имеется иммуномодулятор бета-глюкан, регулирующий уровень холестерина в крови. При всем этом, хотя эти продукты диетологи и отнесли к полезным, но с одной оговоркой: злоупотреблять ими все-таки не надо.

К полезным продуктам эксперты по питанию также отнесли консервированные овощи, так как все полезные свойства в них просто «заклеиваются».

В список самых неполезных продуктов диетологи отнесли пиццу, колбасные изделия, маргарин и хлеб, пишет издание «Известия»

Ранее диетологи из США в тот же список внесли мясные продукты. После проведенного исследования они выявили прямую связь между употреблением мяса и развитием маниакального синдрома.