Чипсы и шоколадное печенье неожиданно угодили в список полезных продуктов 

Британские ученые в очередной раз удивили неожиданными выводами. В этот раз авторами стали диетологи. Специалисты в области питания внесли чипсы и шоколадное печенье в список полезных продуктов.
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«Так могут есть только звезды»: правильное питание от Валерии стоит больше 100 тысяч в месяцПроект по доставке здоровой еды от Валерии продолжает развиваться: на днях сервис официально начал работу. Меню от певицы привело поклонников в восторг, а вот цены на продукты вызвали негодование и недовольство — так питаться могут позволить себе коллеги артистки, а не простые люди. Эксперты, поясняя свою точку зрения, отметили, что в чипсах содержится суточная потребность человека в калориях, а в бисквите шоколадного печенья имеется иммуномодулятор бета-глюкан, регулирующий уровень холестерина в крови. При всем этом, хотя эти продукты диетологи и отнесли к полезным, но с одной оговоркой: злоупотреблять ими все-таки не надо.
К полезным продуктам эксперты по питанию также отнесли консервированные овощи, так как все полезные свойства в них просто «заклеиваются».
В список самых неполезных продуктов диетологи отнесли пиццу, колбасные изделия, маргарин и хлеб, пишет издание «Известия».
Ранее диетологи из США в тот же список внесли мясные продукты. После проведенного исследования они выявили прямую связь между употреблением мяса и развитием маниакального синдрома.