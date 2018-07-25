5 опасных ошибок в офисе, которые вы точно совершаете

Держите на столе орехи? Не пьете воду после чашечки эспрессо? Игнорируете зарядку для позвоночника? Диетолог Анжелика Малышкина (@prostroynost), персональный тренер Юлия Погоцкая (@julymaevskaya) и врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (@dr.viktoria_13_) рассказали, как сохранить фигуру, свежий цвет лица и не навредить здоровью при сидячей работе.

Ошибка №1: держите орехи, цукаты и снеки на рабочем столе

Орехи и сухофрукты — отличный вариант для перекуса. Но им не место на компьютерном столе. Во время работы вы неосознанно тянетесь к тарелке, не контролируя количество съеденного. Для тех, кто переживает за цифру на весах, в один прием пищи разрешено не больше десяти орешков (грецких меньше — 5-6). Шансов, что у вас получится соблюсти эту норму при условии активной мозговой деятельности, нет.

Чтобы не сеть «пищевой мусор» в течение дня, возьмите с собой перекус, а если есть 10 свободных минут — приготовьте. Вариант №1 — орехи. Их носят с собой в сумочке все диетологи. Это ценнейший продукт, богатый витаминами, микро— и макроэлементами, полезными жирами. Их главный недостаток — калорийность. Поэтому увлекаться ими не стоит. Не больше 12 — такая общепринятая норма. Хотела бы обратить внимание, что арахис — не орех! Это представитель семейства бобовых, и пользы в нем практически нет. Покупайте сырые орехи без добавления соли и сахара. Чтобы они лучше усвоились, замочите их на ночь.

Некрахмалистые овощи — еще один отличный вариант для перекуса, не требующий готовки. Их калорийность — всего 20-30 ккал, а значит в один прием пищи можно съесть несколько плодов. Если ваша цель — снизить вес, нужно контролировать размер порции. За один прием — не более 300 г. Для перекусов — 150-200.

Ешьте фрукты. Лучшее время для них — первая половина дня. У организма будет полно времени, чтобы переработать полученную глюкозу. Средняя калорийность фруктов — 40-50 ккал. Размер одной порции не должен превышать размер кулака. Включайте в рацион яблоки. Недавние исследования показали: средняя продолжительность жизни тех, кто съедает по одному плоду, живут на 17 лет дольше.

Можно перекусывать кисломолочными продуктами (при условии, что они нормально усваиваются вашим организмом) — творог, кефир, натуральный йогурт. Это тоже вариант для первой половины дня. У молочных продуктов высокий инсулиновый индекс — дают сигнал организму на запасание жира.

Мой самый любимый вид перекуса — смешанный (варианты перекусов от звезд можно посмотреть здесь). По моей программе девочки часто едят орехи с морковью. Поверьте, это очень вкусно. Не бойтесь экспериментировать, балуйте свои вкусовые рецепторы.

Поделюсь рецептом соуса, с которым вы точно полюбите овощи. Для его приготовления вам нужно: 2-3 стакана шпината, 1 стакан листьев базилика, 0.5 стакана свежей петрушки, 0.5 стакана сырых кедровых орехов, ¼ стакана нерафинированного оливкового масла холодного отжима, ½ ч.л морской соли и один зубчик чеснока. Сложите все ингредиенты в блендер и измельчите до однородной консистенции. Соус храните в герметичной упаковке в холодильнике. Просто нарежьте овощи соломкой, обмакните в него и наслаждайтесь!

Ошибка №2: не пьете воду после кофе

У кофе и чая — сильный мочегонный эффект. После чашки эспрессо жидкость выводится из организма с большой скоростью. Чтобы восполнить ее недостаток обязательно выпивайте дополнительный стакан воды к своей суточной норме (нормой считается 30-40 мл на 1 кг веса). В Европе кофе всегда подается с негазированной водой — возьмите это за правило!

Ошибка №3: не делаете разминку

Около 80% офисных сотрудников жалуются на боли в спине. Медики говорят: ограниченная двигательная активность — основная причина остеохондроза. Во время работы за компьютером позвоночник находится в неудобном, сжатом или искривленном положении — хрящи быстро изнашиваются. Лучшая профилактика этому — разминка (спортивную разминку в офисе смотрите тут).

При сидячей работе используйте любую возможность, чтобы подвигаться и растянуть позвоночник. Это поможет не только сохранить осанку, но и избежать застойных явлений в сосудах. Встали за водой? Потянитесь к пальцам ног, сделайте несколько наклонов вправо и влево. Возьмите руки в замок и заведите за спину. Побудьте в этом положении 30-40 секунд. Не забывайте о ногах — периодически вытягивайте их, чтобы снять напряжение с коленных суставов и разогнать кровь (профилактика варикоза). Много готовых комплексов для офиса есть в интернете — выберите наиболее удобный для себя.

Ошибка №4: не обновляете тональный крем

В тональных основах чаще всего производители используют SPF от 10 до 20. Не наносите их при активном солнце без необходимости. На пляже тональные основы вообще не рекомендуются. В обычной жизни всегда обновляйте тональный крем после рабочего дня в офисе — полностью удаляйте и наносите заново. Это особенно важно для обладательниц светлого цветотипа кожи.

Ошибка №5: не используете термальную воду

Термальную воду можно наносить и на очищенное лицо, и на макияж — визажисты даже советуют это делать, чтобы придать ему стойкость. Она содержит большое количество минералов, микро— и макроэлементов, полезных для кожи, и обладает хорошими увлажняющими свойствами. В офисе воздух циркулирует в замкнутом пространстве — увлажнение особенно важно. Поставьте на стол баллон с термальной водой и пользуйтесь без ограничений.