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Сезон черной смородины. Спешите пробовать.
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Сезон черной смородины. Спешите пробовать. 

Гастроном 1 час назад
Фото: Гастроном
В сезон так просто начать день с витаминного смузи или приготовить его вместо обычного перекуса. Для этого возьмите стакан ягод смородины, один-два банана, ложку меда по желанию, добавьте стакан молока или классического йогурта, кефир тоже подойдет, взбейте все в блендере до однородной массы — и полезный питательный напиток готов за пару минут. При желании можно добавить ложку овсяных хлопьев или отрубей. Если предпочитаете кашу с утра, разнообразьте ее, добавив горсть свежих или замороженных ягод.
Творожный десерт со смородиной и медом
Попробуйте приготовить яркий ягодный кули, его можно подать к самым разнообразным десертам — от мороженого и блинчиков до суфле и панакотты. Нужно всего лишь измельчить в блендере смородину с мелким сахаром и парой чайных ложек лимонного сока, протереть через сито — и соус готов, вы можете приготовить его заранее и хранить в холодильнике до 4–5 дней. Пара ложек такого кули к чаю отлично тонизирует и придает бодрости.
Йогуртовое мороженое с черной смородиной
Смородина прекрасно хранится в замороженном виде и практически не теряет полезные свойства, а это значит, что вы можете наслаждаться этой чудо-ягодой независимо от времени года. Если решите замораживать смородину самостоятельно, помните, что ягоды должны быть сухими, чтобы лишняя жидкость не деформировала их при заморозке и последующей разморозке.
Маффины с черной смородиной
Со смородиной получаются прекрасные ароматные пироги, которые к тому же просты в приготовлении. Вам понадобится песочное или рубленое тесто, выстелите им форму для выпечки, выложите начинку и закройте сверху решеткой из теста или пластом, сделав в нескольких местах надрезы для выхода пара. Для начинки возьмите пополам смородину с черникой или малиной, добавьте сахар по вкусу, столовую ложку крахмала и не забудьте добавить чайную ложку корицы, она хорошо сочетается с ягодами, с ней даже самая простая и незамысловатая выпечка приобретает новую глубину вкуса.
Галета с черной смородиной
Если вам повезло и черная смородина растет у вас в саду, не поленитесь сорвать горсть листьев и добавить их в чай при заваривании. Помимо прекрасного аромата вы получите отличный общеукрепляющий напиток.
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