Какая диета предпочтительна для укрепления сердечно-сосудистой системы?

Является ли молочный продукт хорошим или плохим для вашего сердца? А как насчет кофе? Действительно ли продукты, богатые омега-3, так хороши, как люди говорят? Это законные вопросы, которые завораживают среднего потребителя. Новый обзор просеивается через исследования питания.

Диета для здоровья сердца

Научные данные не подтверждают утверждение о том, что добавки из рыбьего жира защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, — говорится в исследовании, хотя миллионы людей в мире принимают их.

Аналогичным образом, новый метаанализ существующих исследований, проведенный Американским колледжем кардиологической группы по вопросам питания и образа жизни (American College of Cardiology Nutrition & Lifestyle Workgroup of the Prevention of Cardiovascular Disease Council), рассматривает плюсы и минусы популярных продуктов для здоровья сердца. Эндрю Фриман (Andrew Freeman), член Американского колледжа кардиологов, является автором исследования. Эти результаты были опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.

Фриман говорит: «В нынешних рекомендациях по питанию здоровая диета — это диета с высоким содержанием фруктов, овощей, цельных зерен и орехов в умеренных количествах».

«Однако, — добавляет он, — существует множество групп продуктов питания, которые могут привести к путанице у пациентов, включая молочные продукты, сахар, кофе и алкоголь».

Действительно, в то время как Национальные Институты Здоровья (NIH) рекомендуют обезжиренные молочные продукты для оптимального здоровья сердца, несколько недавних исследований показали, что полноценный молочный продукт не вреден для сердца и может даже иметь преимущества для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Аналогичным образом, умеренное потребление алкоголя было связано с преимуществами для здоровья сердца во многих исследованиях, но другие исследователи указывают на методологические недостатки и предвзятости, которые могут быть причиной этих результатов.

Материалы и методы обследования

Итак, Фриман с соавторами проанализировали несколько только высококачественных исследований, чтобы выяснить связь между здоровьем сердца и алкоголем, молочными продуктами и другими спорными продуктами.

Результаты научной работы

Ученые обнаружили исследования, говорящие о том, что молочные продукты с низким содержанием жира могут снизить кровяное давление. Тем не менее, они также обнаружили, что они могут повышать уровень плохого холестерина, переломов и риска смерти по любой причине.

Таким образом, в свете этих противоречивых доказательств и учитывая, что молочные продукты богаты насыщенными жирами и солью, исследователи пришли к выводу, что в идеале следует избегать или, по крайней мере, потреблять молочные продукты с осторожностью.

Кроме того, ученые обнаружили связь между сахарами, такими как сахарные сиропы, и высоким риском ишемической болезни сердца, инсульта и смерти в результате атеросклероза.

В результате они настоятельно рекомендуют людям избегать обработанных продуктов, в которые добавляют сахар, а также подслащенные напитки, такие как фруктовые напитки, спортивные напитки и энергетические напитки.

Наконец, хотя потребление алкоголя от низкого до умеренного уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, исследователи предупреждают, что люди не должны употреблять алкоголь для своих предполагаемых сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с высокими рисками заболевания печени и рака, которые перевешивают его потенциальную пользу. Напротив, бобовые, такие как фасоль, нут, чечевица, горох, соя и арахис, снижают риск ишемической болезни сердца, уровень холестерина и артериального давления. Потребление бобовых также помогает уменьшить вес.

«Бобовые являются доступным и богатым источником белка», — говорит доктор Фримен. «Мы должны включать больше бобов и бобовых блюд, таких как хумус, в наши рационы для укрепления здоровья сердца».

Кофе был связан с уменьшением риска смерти от любой причины, а также смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Не было обнаружено связи между употреблением кофе и риском высокого артериального давления. Некоторые исследования показали, что черный и зеленый чай, потребляемые без добавления молочных продуктов, сахара или подсластителей, могут способствовать укреплению здоровья сердца и безопасному уровню липидов в крови, которые включают холестерин и триглицериды.

Выводы

В целом, данные подтверждают преимущества белков на основе растений, таких как бобовые, продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, грибов, кофе и чая для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Тем не менее, «нет идеального, универсального диетического шаблона для профилактики сердечных заболеваний», — говорит Фримен.

«Но большинство доказательств продолжает подтверждать, что диета с преобладанием растительных жиров, добавок сахаров, соли, обработанных пищевых продуктов и продуктов животного происхождения ​​в ограниченном количестве приносит пользу для сердечно-сосудистой системы», — заключил Эндрю Фримен.

Авторы другого исследования утверждают, что диета на растительной основе может снизить риск заболеваний сердца у детей с ожирением.