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Мясо и овощи подорожали в Удмуртии
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Мясо и овощи подорожали в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали продукты питания. Удмуртстат провел анализ рынка за период с 16 по 23 июля 2018 года и зафиксировал повышение цен.
Больше всего подорожали:
— баранина (кроме бескостного мяса) — на 25,78 руб. ;
— колбаса вареная — на 9,37 руб. ;
— сычужные твердые и мягкие сыры — на 4,41 руб. ;
— карамель — на 3,45 руб. ;
— морковь — на 2,72 руб. ;
— охлажденные и мороженые куры — на 2,52 руб. ;
— печенье — на 1,69 руб. ;
— пшено — на 1,25 руб. ;
— картофель — на 0,34 руб.
Также цены выросли на черный чай, хлеб, муку, свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, консервы, сметану, маргарин, сосиски.
Из «несъедобного», подорожали сигареты, стиральный порошок, иностранные автомобили.
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