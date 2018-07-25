Мясо и овощи подорожали в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подорожали продукты питания. Удмуртстат провел анализ рынка за период с 16 по 23 июля 2018 года и зафиксировал повышение цен.

Больше всего подорожали:

— баранина (кроме бескостного мяса) — на 25,78 руб. ;

— колбаса вареная — на 9,37 руб. ;

— сычужные твердые и мягкие сыры — на 4,41 руб. ;

— карамель — на 3,45 руб. ;

— морковь — на 2,72 руб. ;

— охлажденные и мороженые куры — на 2,52 руб. ;

— печенье — на 1,69 руб. ;

— пшено — на 1,25 руб. ;

— картофель — на 0,34 руб.

Также цены выросли на черный чай, хлеб, муку, свинину (кроме бескостного мяса), подсолнечное масло, консервы, сметану, маргарин, сосиски.

Из «несъедобного», подорожали сигареты, стиральный порошок, иностранные автомобили.