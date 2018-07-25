Сладкоежкам на заметку: чем вкусным и полезным можно заменить сладости

Врачи уверяют: еда и напитки вполне могут быть вкусными и безвредными. Любители здорового образа жизни и люди, которым противопоказан сахар, уже давно научились обходиться и без него. Какие сахарозаменители наиболее безопасны, «ВМ» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина

Ученые придумали огромное количество видов сахарозаменителей. К сожалению, не все из них одинаково полезны. А какие-то даже вредны. В тренде стевия — подсластитель, который производят из листьев одноименного травянистого растения. Раньше ее использовали, чтобы выравнивать уровень сахара в крови.

— Это наиболее безопасный сахарозаменитель, и даже полезный, — отметила Елена Соломатина. — В нем содержится достаточное количество инулина, который рекомендуется диабетикам. Поэтому он оказывает положительное влияние на их здоровье. Стевия хороша тем, что ее могут использовать все без исключения.

Еще один популярный сахарозаменитель — сукралоза. Она создана искусственно в 1976 году профессором Лесли Хью и его ассистентом Шашикантом Пхандисом. Их разработка существенно облегчила жизнь любителям сладкого, которые следят за своим здоровьем. Сукралоза никак не влияет на уровень сахара в крови, ее гликемический индекс равен нулю. Ее можно добавлять в пищу, она сохраняет свои свойства даже при термической обработке. Елена Соломатина выделила еще один сахарозаменитель — сорбит.

Прогресс на месте не стоит. Ученые и сейчас продолжают работать над новейшими сахарозаменителями.

— Пока одну из новинок активно не используют, ведутся исследования, поэтому я не буду озвучивать ее название, — сказала эксперт.

Совет от Елены Соломатиной

Когда очень хочется сладкого, подойдет кусочек горького шоколада или сухофрукты. Медом лучше не увлекаться, гликемический индекс у него высоченный, но чуть-чуть его употреблять можно. Хорошо в качестве альтернативы пирожным подойдут свежие ягоды и фрукты. В кофе для того, чтобы съесть меньше сладкого, можно добавить ваниль или корицу. Для зеленого чая в этих целях подойдет кусочек лимона.