Ещё
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чем отличаются коричневые яйца от белых 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Куриные яйца считаются идеальным продуктом для человека. В них содержится легко усваиваемый белок, а также масса витаминов и микроэлементов. Но как научиться разбираться в яйцах и выбирать те, которые принесут максимум пользы и никакого вреда?
В первую очередь мы привыкли различать яйца по цвету, одни уверяют, что коричневые яйца полезнее, чем белые, другие — убеждают в обратном. Специалисты же говорят, что цвет яйца зависит исключительно от породы курицы, которая его снесла.
Так, куры со светлым оперением несут белые яйца, а у всех остальных получаются яйца разных оттенков коричневого. Так как в деревнях больше распространены пестрые несушки, то деревенские яйца, которые всем так нравятся, чаще всего именно коричневые.
Цвет желтка зависит от корма, которым питается курица, если в нем содержится много каротина, то желтки будут более насыщенного цвета.
Выбирая яйца в магазине, следует в первую очередь обращать внимание на срок годности и их целостность. Подбитые яйца брать не стоит, через трещинки в них попадают бактерии, а значит яйца начинают портиться раньше времени.
Хранить яйца нужно в холодильнике отдельно от других прожуктов, а непосредственно перед употреблением их лучше помыть, чтобы исключить попадание вредных микроорганизмов, а именно сальмонелл, со скорлупы в яичницу.
Быстро проверить яйцо на свежесть можно, если слегка его потрясти и прислушаться. В несвежем яйце желток "стучит" в скорлупу.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я трепетно и подобострастно ее любил»5
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу156
Волочкова показала, как готовится к жаре17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение