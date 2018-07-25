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Масса без мяса: как подкачаться вегану
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Масса без мяса: как подкачаться вегану 

SNCmedia.ru 1 час назад
Чтобы приблизиться к телу мечты и начать хвастаться кубиками пресса
в Instagram
на пляже, вам в первую очередь надо обратить внимание на то, что вы едите. В рационе вегана на массе обязательно должны быть:
Бобовые
Это основной 100-процентный источник растительного белка для многих веганов. В них содержится более 20 аминокислот. Их можно есть как утром, например, в виде нутовой каши, так и в обед — в виде чечевичных котлет. Такие блюда хорошо сочетаются с овощами, которые дополняют прием пищи клетчаткой и витаминами.
Крупы
Крупы в большинстве своем уступают в два раза по количеству белка на 100 грамм бобовым — в них его содержится всего 10 грамм, однако зерновые не менее популярны среди веганов. Каши на завтрак, гарниры на обед — они отлично подходят для полноценного приема пиши и богаты большим количеством сложных углеводов, которые в течение дня сохраняют вашу глюкозу в крови в норме.
Пророщенные зерна
Проростки нута, пшеницы и гороха являются очень популярными не только у веганов, но и в целом у людей, которые следят за своим питанием. Сейчас пророщенные зерна можно купить практически в каждом магазине. По содержанию белка они почти не уступают крупам, а вот калорийность у них ниже — например, у нута всего 116 ккал на 100 грамм.
Орехи
Орехи также богаты белком. На 100 граммов этого продукта приходится в среднем 20 грамм белка. Однако, не смотря на их пользу, орехи очень калорийные, поэтому больше горсти в день есть не стоит. А то вместо пресса накачаете «спасательный круг» на животе.
Веганский протеин
Да, у веганов тоже есть свой протеин, который они активно используют в качестве коктейлей после тренировок или как добавку к еде. Он отличается от животного тем, что производится из растительных продуктов: миндаля, гороха или риса. Важно выбирать именно моно продукт, так как в протеиновых смесях содержатся различные подсластители, которые не приносят никакой пользы организму.
Какая норма белка в день?
Если человек не занимается силовыми тренировками, то он может ограничиться 1 граммом белка на 1 килограмм веса, если же спорт — ваше все, употребляйте 1,5 — 2 грамма белка на 1 килограмм.
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