Пирог на сметане с абрикосами

Вам понадобится:

— 3 яйца;

— 10 абрикосов;

— 120 гр сметаны 15% жирности;

— 300 гр муки;

— 2 ч. л. разрыхлителя;

— 150 г. сахара;

— щепотка соли;

— 120 гр сливочного масла.

Масло подержите при комнатной температуре до размягчения, взбейте миксером масло добела с сахаром, добавьте туда сметану, яйца, разрыхлитель, соль и муку. Если любите ванильный аромат, можно добавить ванильный сахар или пару капель ванильной эссенции. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки.

Форму выстелите бумагой для выпечки (если у вас ее нет, смажьте форму изнутри маслом и присыпьте мукой, лучше брать разъемную форму), выложите тесто, сверху выложите половинки абрикосов, посыпьте сахаром и выпекайте в заранее нагретой духовке 1 час при температуре 180 градусов.

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