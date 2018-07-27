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Пирог на сметане с абрикосами
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Пирог на сметане с абрикосами 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— 3 яйца;
— 10 абрикосов;
— 120 гр сметаны 15% жирности;
— 300 гр муки;
— 2 ч. л. разрыхлителя;
— 150 г. сахара;
— щепотка соли;
— 120 гр сливочного масла.
Масло подержите при комнатной температуре до размягчения, взбейте миксером масло добела с сахаром, добавьте туда сметану, яйца, разрыхлитель, соль и муку. Если любите ванильный аромат, можно добавить ванильный сахар или пару капель ванильной эссенции. Абрикосы разрежьте пополам и удалите косточки.
Форму выстелите бумагой для выпечки (если у вас ее нет, смажьте форму изнутри маслом и присыпьте мукой, лучше брать разъемную форму), выложите тесто, сверху выложите половинки абрикосов, посыпьте сахаром и выпекайте в заранее нагретой духовке 1 час при температуре 180 градусов.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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