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Варенье из абрикосов с лимоном
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Варенье из абрикосов с лимоном 

WomanHit.ru 56 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Вам понадобится:
— абрикосы — 1 кг;
— сахар — 1 кг;
— сок — ½ лимона.
Абрикосы вымыть, разрезать пополам, удалить косточки. Сварить сахарный сироп из расчет 1 кг сахара на 1 стакан воды. Залить ягоды сиропом и дать постоять несколько часов. Варить в 3 приема по 10 минут и давать настояться по 6—8 часов. Во время варки перемешивайте варенье, чтобы не пригорело, но аккуратно, стараясь не повредить половинки абрикосов — они должны сохранить свою форму. Лимонный сок добьте во время последней варки. Разлейте в стерилизованные банки и закройте металлическими крышками.
Другие рецепты нашего шеф-повара смотрите на страничке в Фейсбук.
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