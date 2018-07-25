Варенье из абрикосов с лимоном

Вам понадобится:

— абрикосы — 1 кг;

— сахар — 1 кг;

— сок — ½ лимона.

Абрикосы вымыть, разрезать пополам, удалить косточки. Сварить сахарный сироп из расчет 1 кг сахара на 1 стакан воды. Залить ягоды сиропом и дать постоять несколько часов. Варить в 3 приема по 10 минут и давать настояться по 6—8 часов. Во время варки перемешивайте варенье, чтобы не пригорело, но аккуратно, стараясь не повредить половинки абрикосов — они должны сохранить свою форму. Лимонный сок добьте во время последней варки. Разлейте в стерилизованные банки и закройте металлическими крышками.

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