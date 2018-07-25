«Ленивая» лазанья

Запеканка из пасты с творогом, шпинатом и томатным соусом.

Ингредиенты

Паста (готовая) 400 г сливочное масло для смазывания формы

оливковое масло 1 ст. л.

чеснок 1 зубчик

шпинат 150 г творог 250 г яйцо 1 шт мускатный орех 1 щепотка

соль по вкусу

черный перец по вкусу

тертый пармезан 50 г томатный соус 300 мл моцарелла 200 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская

Разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте измельченный чеснок, готовьте в течение 1-2 минут. Затем добавьте шпинат, посолите и поперчите. Готовьте еще пару минут. Снимите со сковороды. Когда остынет, отожмите излишек жидкости и смешайте с творогом. Добавьте половину пармезана, яйцо и мускатный орех, снова перемешайте.

В подготовленную форму влейте немного томатного соуса, чтобы он покрыл дно, сверху выложите половину пасты, затем снова полейте соусом, выложите половину моцареллы, смесь творога и шпината, оставшуюся пасту, оставшийся соус и посыпьте оставшейся моцареллой и пармезаном.

Накройте форму с запеканкой фольгой и поместите в духовку на 25-30 минут. Затем снимите фольгу и поставьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте горячей.