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«Ленивая» лазанья
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«Ленивая» лазанья 

Карельские вести 2 часа назад
Запеканка из пасты с творогом, шпинатом и томатным соусом.
Ингредиенты
Паста (готовая) 400 г  сливочное масло для смазывания формы
оливковое масло 1 ст. л.
чеснок 1 зубчик
шпинат 150 г  творог 250 г  яйцо 1 шт  мускатный орех 1 щепотка
соль по вкусу
черный перец по вкусу
тертый пармезан 50 г  томатный соус 300 мл  моцарелла 200 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняИтальянская
Разогрейте оливковое масло в сковороде. Добавьте измельченный чеснок, готовьте в течение 1-2 минут. Затем добавьте шпинат, посолите и поперчите. Готовьте еще пару минут. Снимите со сковороды. Когда остынет, отожмите излишек жидкости и смешайте с творогом. Добавьте половину пармезана, яйцо и мускатный орех, снова перемешайте.
В подготовленную форму влейте немного томатного соуса, чтобы он покрыл дно, сверху выложите половину пасты, затем снова полейте соусом, выложите половину моцареллы, смесь творога и шпината, оставшуюся пасту, оставшийся соус и посыпьте оставшейся моцареллой и пармезаном.
Накройте форму с запеканкой фольгой и поместите в духовку на 25-30 минут. Затем снимите фольгу и поставьте в духовку еще на 10 минут. Подавайте горячей.
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