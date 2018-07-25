Ещё
Картошечка на шампурах — готовится 10 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Картошечка на шампурах — готовится 10 минут 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Мы все любим собирать крупный картофель… и чтобы много. И я в том числе.
Но как вкусна целенькая кругленькая картошечка средних размеров! В этом сезоне мы с внуками попробовали приготовить на шампурах мелкую и очень мелкую картошечку. Она пошла на «УРА!». Ели вместе кожурой весь июль.
Что нам понадобилось:молодой картофель;масло растительное;соль;шампуры;и мангал))
Способ наш такой:1. Мелкую молодую картошечку промыть.
Промыли картошечку
2. В мисочку налить подсолнечное масло (поменьше стакана), добавить в него соль (1 ч. ложку или чуть больше).
Приготовили масло с солью
3. Обмакнуть в солёное масло картофелинки.
4. Нанизать картофелинки на шампура по размерам и запекать на углях, как шашлык.
Нанизали на шампура.. Картошка готовится
Вспышки огня нужно обязательно гасить водой и почаще поворачивать шампуры, иначе картошка быстро начинает обугливаться.
Приятного аппетита!
Наша картошечка готовилась минут 10.
Ну очень вкусна))
7dach.ru: последние новости
Рецепты здоровья: полынь как средство от глистов Удалять ли поросль малины? Сметанная шарлотка с абрикосами - каждому сезону своя шарлотка!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я трепетно и подобострастно ее любил»5
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу156
Волочкова показала, как готовится к жаре17
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья13
Тодоренко и Топалов объявили о помолвке4
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
За королевской семьей замечены странности
Звёзды
10:31
Что стало с кумирами девяностых
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение