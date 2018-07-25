Мы все любим собирать крупный картофель… и чтобы много. И я в том числе.
Но как вкусна целенькая кругленькая картошечка средних размеров! В этом сезоне мы с внуками попробовали приготовить на шампурах мелкую и очень мелкую картошечку. Она пошла на «УРА!». Ели вместе кожурой весь июль.
Что нам понадобилось:молодой картофель;масло растительное;соль;шампуры;и мангал))
Способ наш такой:1. Мелкую молодую картошечку промыть.
Промыли картошечку
2. В мисочку налить подсолнечное масло (поменьше стакана), добавить в него соль (1 ч. ложку или чуть больше).
Приготовили масло с солью
3. Обмакнуть в солёное масло картофелинки.
4. Нанизать картофелинки на шампура по размерам и запекать на углях, как шашлык.
Нанизали на шампура.. Картошка готовится
Вспышки огня нужно обязательно гасить водой и почаще поворачивать шампуры, иначе картошка быстро начинает обугливаться.
Приятного аппетита!
Наша картошечка готовилась минут 10.
Ну очень вкусна))