Картошечка на шампурах — готовится 10 минут

Мы все любим собирать крупный картофель… и чтобы много. И я в том числе.

Но как вкусна целенькая кругленькая картошечка средних размеров! В этом сезоне мы с внуками попробовали приготовить на шампурах мелкую и очень мелкую картошечку. Она пошла на «УРА!». Ели вместе кожурой весь июль.

Что нам понадобилось:молодой картофель;масло растительное;соль;шампуры;и мангал))

Способ наш такой:1. Мелкую молодую картошечку промыть.

Промыли картошечку

2. В мисочку налить подсолнечное масло (поменьше стакана), добавить в него соль (1 ч. ложку или чуть больше).

Приготовили масло с солью

3. Обмакнуть в солёное масло картофелинки.

4. Нанизать картофелинки на шампура по размерам и запекать на углях, как шашлык.

Нанизали на шампура.. Картошка готовится

Вспышки огня нужно обязательно гасить водой и почаще поворачивать шампуры, иначе картошка быстро начинает обугливаться.

Приятного аппетита!

Наша картошечка готовилась минут 10.

Ну очень вкусна))