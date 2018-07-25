Медовый сезон: как правильно выбрать безопасный продукт

На продовольственных рынках и ярмарках ветеринарные специалисты проводят осмотр реализуемой продукции, определяют вид и санитарное состояние тары, наличие маркировки, а также наличие ветеринарного паспорта пасеки у продавцов и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность меда и других продуктов пчеловодства.

Продукция исследуется по органолептическим и физико-химическим показателям, наличию в меде фальсифицирующих веществ. Не допускается содержание гормональных веществ, остатков антибиотиков и других препаратов, применявшихся для лечения пчёл.

Вкус меда обычно сладкий, приятный. Сладость меда зависит от концентрации сахаров и их вида. Самым сладким, приторным вкусом обладает белоакациевый. Некоторые сорта меда, например каштановый, имеют своеобразную го­речь, которая может быть очень сильной. Мед, выдержанный при высокой температуре, имеет карамельный привкус, ко­торый недопустим. Не допускается в реализацию также мед с излишне кислым, прогорклым, плесне­велым и сброженным привкусами. Натуральный мед содержит полифенольные соединения, переходящие в него из нектара. Эти вещества раздражают слизистую оболочку рта и гортани. Сахарный мед таких ощущений не вызывает.

Консистенция меда зависит от его химического состава, температуры, сроков хранения. Она может быть жидкой, вязкой, очень вязкой, плотной или смешанной. Свежеоткачанный мед представляет собой вязкую сиропообразную жидкость. При дальнейшем хранении он кристаллизуется и в зимний период мед должен быть закристаллизован. Слишком жидкий мед говорит о повышенном содержании влаги, что может привести к брожению. При хранении мед не должен расслаиваться, за исключением гречишного меда, для которого расслоение на глюкозу (светлый слой) и фруктозу (темный слой) является допустимым.

Только если есть отметки о прохождении ветеринарно-санитарной экспертизы и необходимых лабораторных исследований, а продукт соответствует нормативным показателям, мед допускается к реализации. Исследованиям подвергается мед только в официальных местах его реализации, поэтому Комитет ветеринарии города Москвы настоятельно рекомендует приобретать продукцию исключительно на стационарных продовольственных рынках, на официальных ярмарках и прочих торговых объектах.

В первом полугодии 2018 года государственной ветеринарной службой города Москвы проведено более 2 тыс. экспертиз и более 11 тыс. лабораторных исследований меда, по результатам которых не допущено в реализацию более 133 кг меда.